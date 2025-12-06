Τραγωδία εκτυλίχθηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα μικρό παιδάκι δέχτηκε φονική επίθεση από σκύλο. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, το σκυλί επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί και το δάγκωσε θανατηφόρα στο λαιμό.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ήταν ήδη αργά, καθώς το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το γεγονός, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για να διερευνήσουν τις συνθήκες της επίθεσης.