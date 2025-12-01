Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και 11 ακόμη τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά τη διάρκεια πάρτι γενεθλίων στην Καλιφόρνια, σε περιστατικό που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως «στοχευμένο». Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η επίθεση ενδέχεται να διαπράχθηκε από περισσότερους του ενός δράστες.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Στόκτον, πόλη περίπου 320.000 κατοίκων, που βρίσκεται μιάμιση ώρα ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Τα θύματα ήταν ηλικίας 8, 9, 14 και 21 ετών, όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Σαν Χοακίν, Πάτρικ Γουίθροου, ο οποίος ηγείται της έρευνας. Έντεκα ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τον σερίφη να αναφέρει ότι «τουλάχιστον ένα από αυτά βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου του σερίφη, η επίθεση φαίνεται να ήταν «στοχευμένη» και εκδηλώθηκε σε παιδικό πάρτι γενεθλίων, όπου παρευρίσκονταν 100 έως 150 άτομα. Ο σερίφης Γουίθροου σημείωσε πως «φαίνεται ότι σε αυτή συμμετείχαν πολλοί δράστες», ενώ κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν προσοχή καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Έκκληση για πληροφορίες και πιθανή σύνδεση με συμμορίες

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στο κοινό για παροχή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. «Αυτά τα κτήνη μπήκαν και πυροβόλησαν παιδιά σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων και κανείς μας δεν πρέπει να το ανεχτεί αυτό», δήλωσε ο σερίφης, καλώντας όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Η δήμαρχος του Στόκτον, Κριστίνα Φουγκάζι, ανακοίνωσε μέσω Facebook αμοιβή 25.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών. Η ίδια άφησε να εννοηθεί ότι η επίθεση ενδέχεται να σχετίζεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών, χαρακτηρίζοντάς την ωστόσο «ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια».

Ο σερίφης, από την πλευρά του, τόνισε πως οι ερευνητές δεν αποκλείουν καμία εκδοχή. Όπως ανέφερε, πυροβόλα όπλα βρέθηκαν στη σκεπή του κτιρίου όπου διεξαγόταν το πάρτι, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Η βία με όπλα, διαχρονική μάστιγα στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από πυροβόλα όπλα μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, με περισσότερα όπλα σε κυκλοφορία απ’ ό,τι κατοίκους. Παρά τις επαναλαμβανόμενες τραγωδίες, οι διαδοχικές κυβερνήσεις δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη βία, καθώς πολλοί Αμερικανοί παραμένουν προσηλωμένοι στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα οπλοκατοχής.

Το 2024, περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι —χωρίς να υπολογίζονται οι αυτοκτονίες— έχουν σκοτωθεί από πυροβόλα όπλα, σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Αρχείο Ένοπλης Βίας. Οι μαζικοί πυροβολισμοί αποτελούν μια επαναλαμβανόμενη τραγωδία, με επιθέσεις να σημειώνονται σε χώρους εργασίας, σχολεία, εκκλησίες, σούπερ μάρκετ και μέσα μεταφοράς.

Ιδιαίτερα έντονο αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη αφήνουν οι επιθέσεις που στοχοθετούν παιδιά. Το 2022, η μαζική ένοπλη επίθεση στο δημοτικό σχολείο της Ουβάλντε στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 19 μαθητές και δύο δάσκαλοι, συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα.