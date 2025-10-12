Το απόγευμα του Σαββάτου στην πόλη Χάντινγκτον Μπιτς της Νότιας Καλιφόρνιας, ένα ελικόπτερο συνετρίβη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χάντινγκτον Μπιτς, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα, κοντά σε χώρο στάθμευσης στην Pacific Coast Highway, μεταξύ της Beach Boulevard και της Twin Dolphins Drive.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ανασύρθηκαν με ασφάλεια από τα συντρίμμια, ενώ τρεις πεζοί τραυματίστηκαν. Συνολικά πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας τους να μην έχει γίνει γνωστή. Η τοπική αστυνομία «έκλεισε» την περιοχή, γύρω από την οποία σημειώθηκε το περιστατικό, κάνοντας έκληση στο κοινό να χρησιμοποιεί εναλλακτικές διαδρομές για κάποιες ώρες.

Βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας, δείχνει το ελικόπτερο να περιστρέφεται αρκετές φορές πριν συντριβεί σε φοίνικες και στη σκάλα της πεζογέφυρας που διασχίζει την Pacific Coast Highway προς το Hyatt Regency Huntinghton Beach Resort and Spa.

Close up video of the helicopter crash in Huntington Beach, California today! pic.twitter.com/X7fsRs5sGr — Cats & Dogs Universe (@CatsandDogsmem) October 12, 2025

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ένα αντικείμενο να πέφτει από το ελικόπτερο, πριν εκείνο «πέσει». Η ουρά του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε στη σύγκρουση, ενώ το υπόλοιπο σώμα του παρέμενε σφηνωμένο ανάμεσα στη σκάλα και τους φοίνικες μέχρι και τις 4:30 μ.μ.

A dramatic helicopter crash occurred in Huntington Beach. Five people were hospitalized—two occupants pulled from the wreckage and three pedestrians struck by the falling aircraft or debris.😳 🚁 pic.twitter.com/x74yj2CCFW — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) October 12, 2025

Στον ίδιο χώρο στάθμευσης βρίσκονταν σταθμευμένα αρκετά ακόμη μικρά ελικόπτερα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, η εταιρεία MD Helicopters διοργάνωνε ένα «αποκλειστικό πάρτι προσγείωσης ελικοπτέρων» στο Offshore 9 Rooftop Lounge, όπου οι καλεσμένοι είχαν προσκληθεί να «παρακολουθήσουν την άφιξη των ελικοπτέρων από ψηλά». Το πάρτι αυτό είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης Cars ‘N Copters On the Coast, που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή.

«Στέλνουμε τις προσευχές μας σε όλους όσοι επλήγησαν από το ατυχές περιστατικό. Προς το παρόν, το σχέδιό μας είναι να προχωρήσουμε κανονικά με την εκδήλωση της Κυριακής, 12 Οκτωβρίου. Θα ενημερώσουμε το κοινό το συντομότερο δυνατό εάν αυτό αλλάξει», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές της εκδήλωσης.

Ο Κέβιν Μπουλάτ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στο συμβάν αναφέρει: «Ακούστηκε ένας περίεργος ήχος, κάτι δεν πήγαινε καλά. Κοίταξα έξω και είδα το ελικόπτερο να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα. Ο φίλος μου είδε θραύσματα ή συντρίμμια να εκτοξεύονται κατά μήκος της PCH»

Το ελικόπτερο ήταν τύπου Bell 222, το οποίο λειτουργεί με δύο κινητήρες turboshaft και κατασκευάστηκε το 1980. Δεν είναι ακόμη σαφές τι προκάλεσε τη συντριβή του ελικοπτέρου. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ενημερωθεί και αναμένεται να διεξάγουν έρευνα.