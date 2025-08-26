Το πλήρωμα ενός γαλλικού ελικοπτέρου επέζησε μετά την πτώση του αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν σε λίμνη, ενώ προσπαθούσε να συλλέξει νερό για την κατάσβεση πυρκαγιών.

Όπως αναφέρει το BBC, αυτόπτης μάρτυρας κινηματογράφησε το ελικόπτερο να κατεβαίνει πάνω από το νερό με ένα δοχείο για τη συλλογή νερού, πριν φανεί να χάνει τον έλεγχο και να καταλήγει στη λίμνη στο Ροσπορντέν, στη βορειοδυτική Γαλλία.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο πιλότος, ο αξιωματικός που επέβαινε στο ελικόπτερο και ένας μάρτυρας μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος του Ροσπορντέν Μισέλ Λουσουάρν είπε ότι οι αρχές έλαβαν μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου ρύπανσης της λίμνης.