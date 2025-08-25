Ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε χωράφι στη Νήσο Γουάιτ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία του Χαμσάιρ και της Νήσου Γουάιτ κλήθηκε στο σημείο του περιστατικού στην οδό Shanklin κοντά στο Ventnor στις 9:24 π.μ., ανέφερε η αστυνομία.

Οπως ανακοίνωσαν η Hants και η Αεροδιακομιδή του Νήσου Γουάιτ μια ομάδα εντατικής θεραπείας, αποτελούμενη από έναν γιατρό και έναν εξειδικευμένο παραϊατρικό, στάλθηκε επίσης στο σημείο.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πόσα άτομα επέβαιναν στο ελικόπτερο ή πόσοι έχουν τραυματιστεί.

«Ο δρόμος παραμένει κλειστός λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο. Παρακαλούμε, αποφύγετε την περιοχή αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία σε σχετική ανακοίνωσή της.