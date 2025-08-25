Σοκ στη Νήσο Γουάιτ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τη συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης. Το αεροσκάφος, τύπου G-OCLV της εταιρείας Northumbria Helicopter, κατέπεσε σε χωράφι κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Βέντνορ, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η πτώση του ελικοπτέρου στη Νήσο Γουάιτ

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που εμπλέκονται και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του συμβάντος, σύμφωνα με το Reuters.

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Northumbria Helicopter, η εταιρεία που χρησιμοποιούσε το ελικόπτερο, δήλωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της – ένα μοντέλο G-OCLV – συνετρίβη κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ.

Μια ομάδα εντατικής θεραπείας, που περιλάμβανε έναν γιατρό και έναν ειδικό διασώστη, αποστάλθηκε από την υπηρεσία αεροδιακομιδής του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι μετέφερε ένα άτομο στο νοσοκομείο.

