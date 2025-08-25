Σοκ στη Νήσο Γουάιτ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τη συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης. Το αεροσκάφος, τύπου G-OCLV της εταιρείας Northumbria Helicopter, κατέπεσε σε χωράφι κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Βέντνορ, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η πτώση του ελικοπτέρου στη Νήσο Γουάιτ

Η αστυνομία του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που εμπλέκονται και δεν θα σχολιάσει τις συνθήκες του συμβάντος, σύμφωνα με το Reuters.

Four in helicopter crash were part of ‘flying lesson’ as horror smash pictured https://t.co/Id5FgJGNkq pic.twitter.com/SLjM6XMpvs — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) August 25, 2025

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Northumbria Helicopter, η εταιρεία που χρησιμοποιούσε το ελικόπτερο, δήλωσε ότι ένα από τα αεροσκάφη της – ένα μοντέλο G-OCLV – συνετρίβη κατά τη διάρκεια μαθήματος πτήσης.

Η αστυνομία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι το ελικόπτερο συνετρίβη σε ένα χωράφι κοντά στο Βέντνορ.

Three people have died and one is in a serious condition after a helicopter crash on the Isle of Wight.https://t.co/wGzCWZ6eP7 pic.twitter.com/DCiqZJOu4j — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) August 25, 2025

Μια ομάδα εντατικής θεραπείας, που περιλάμβανε έναν γιατρό και έναν ειδικό διασώστη, αποστάλθηκε από την υπηρεσία αεροδιακομιδής του Χάμσαϊρ και της Νήσου Γουάιτ.

Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας δήλωσε ότι μετέφερε ένα άτομο στο νοσοκομείο.