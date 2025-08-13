Βίντεο που αποτυπώνει τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η Αχαΐα που δοκιμάζεται από τις πυρκαγιές παρουσιάζεται σε ανάρτηση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού στην Πάτρα με διερχόμενα αυτοκίνητα από κάτω να δέχονται τα σπασμένα κλαδιά από τον στροβιλισμό του αέρα που προκάλεσε ο έλικας.

Το βίντεο παρουσιάζει το Forecast Weather Greece.

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυρκαγιές στις περιοχή Συχαινών Πάτρας και στην Δυτική Αχαΐα.

Στα Συχαινά η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Στα πλαίσια της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στην Δυτική Αχαΐα η φωτιά επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα.

Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.