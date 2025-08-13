Σε πύρινο κλοίο βρίσκεται η χώρα για δεύτερη μέρα, με τα πιο σοβαρά πύρινα μέτωπα να εντοπίζονται σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο. Στα Μέγαρα εκδηλώθηκε φωτιά κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών, ενώ λίγο μετά τις 06:00 νέο μέτωπο ξέσπασε στην Κεφαλονιά.

Μέσα σε 48 ώρες ξέσπασαν 150 φωτιές, δεκάδες άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν, ενώ απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών εστάλησαν στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών. Σημειώνεται πως οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί τις επόμενες μέρες.

Φωτιά στα Μέγαρα – Ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στα Μέγαρα Αττικής κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στην περιοχή Κουμιντρί και καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ ήχησε και το 112.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν 95 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 30 οχήματα. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Οι πυροσβέστες καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο αλλά το έργο τους δυσκολεύουν οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Τα ξημερώματα σημειώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, ενώ η φωτιά πλησιάζει προς τον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου.

Αμέσως εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους όπου τους ενημέρωνε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στηv περιοχή Οικισμός #Άγιος_Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Η αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς προχώρησε στην διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία: Οδός Κανδηλίων από το ύψος της συμβολής της με τον βόρειο παράδρομο ΝΕΟ Αθηνών Κορίνθου, και από το ύψος της ΕΟ Μεγάρων-Αλεποχωρίου έως το ύψος της Κανδυλίων.

Φωτιά στην περιοχή Αθέρας στην Κεφαλονιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (13/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, στην Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οι δυνάμεις ενισχύονται και παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, #Κεφαλονιά. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Δύσκολη η κατάσταση στην Αχαΐα

Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι στην Αχαΐα, όπου η φωτιά κινήθηκε μέσα από χωριά και την Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας και πολίτες απομακρύνθηκαν από παραλίες με σκάφη του Λιμενικού φθάνοντας στην Κάτω Αχαΐα, πόλη 7.000 κατοίκων στους οποίους δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν.

Ευτυχώς λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η ένταση των ανέμων υποχώρησε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια μηχανημάτων έργων άρχισε να δημιουργεί αντιπυρικές ζώνες προκειμένουν να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από την κατοικημένη περιοχή. Παράλληλα, ένα νέο μέτωπο που εκδηλώθηκε αργά το βράδυ στα Συχαινά, με τις αρχές να έχουν αποστείλει 112, ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν προς Πάτρα. Ακολούθως εστάλη νέο 112 προς τους κατοίκους Ξερόλακκας και Αρόης για να κινηθούν προς την Πάτρα.

Bίντεο από την εκκένωση στην Κάτω Αχαΐα, από τη φωτιά που έχει οριοθετηθεί

«Πρωτόγνωρες καταστάσεις»

«Περνάμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για την Αχαΐα, παρότι και πέρυσι είχαμε τεράστιες φωτιές», λέει στο MEGA ο Φωκίων Ζαΐμης, αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αχαΐας.

«Αυτό που ζούμε από το μεσημέρι της χθεσινής ημέρας ήταν πρωτόγνωρο. Μιλάμε για μία φωτιά που ξεκίνησε κοντά στη ΒΙΠΕ της Πάτρας, (…) έκαψε κάποιες επιχειρήσεις εγκαταλελειμμένες».

Σύμφωνα με τον κ. Ζαΐμη:

«Έφτασε μέχρι τη θάλασσα, είχαμε όλο το βράδυ εκκενώσεις. Έγιναν εκκενώσεις και από τη θάλασσα. (…) Η βλάστηση είναι ανάμεικτη, έχουμε περιοχές που προσομοιάζουν στο δάσος και υπάρχουν και περιοχές που είναι χαμηλότερη χορτολιβαδική».

«Δεν έχει σβήσει η φωτιά, είναι πολύ επικίνδυνη, φυσάνε απίστευτοι άνεμοι ακόμα», σημειώνει ο ίδιος.

«Έχουμε τραυματισμούς πολύ ελαφρύς σε πυροσβέστες, οι οποίοι πήγαν με εγκαύματα, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, κυρίως μεγάλης ηλικίας, στο νοσοκομείο, μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κάποιος με βαρύ τραυματισμό».

Όπως αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αχαΐας:

«Η αλήθεια είναι ότι θα περιμέναμε περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, μεγαλύτερη στήριξη από άλλες περιοχές της χώρας, αλλά φαντάζομαι ότι λόγω των υπολοίπων πυρκαγιών, δεν έγινε αυτό».

«Είχαμε καταστροφές»

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Μπαρής, δήμαρχος Ερυμάνθου Αχαΐας, σημειώνει:

«Είχαμε καταστροφές, ζώα που έχουν καεί, είναι πάρα πολλές οι ζημιές. Είχαμε τη νύχτα συνεχείς αναζωπυρώσεις σε κάποια σημεία».

«Οι άνεμοι εξακολουθούν να είναι ισχυροί, βέβαια δεν είναι στην κατάσταση που ήταν χθες, χθες ήταν απίστευτο τι συνέβαινε με τους ανέμους. Αυτήν την στιγμή, τα πράγματα είναι καλύτερα», λέει ο ίδιος, σημειώνοντας πως έχουν γίνει οι πρώτες ενέργειες προκειμένου να αρχίσει η καταγραφή των ζημιών.

Μεγάλη η φωτιά στη Χίο – 112 για εκκένωση χωριών και οικισμών

Μάχη με τις φλόγες που μαίνονται έδωσαν όλη τη νύχτα πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι της Αμανής στη βορειοδυτική Χίο όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το μεσημέρι.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα θα φανεί το μέγεθος της καταστροφής, που εκτός του δασικού και γεωργικού πλούτου περιλαμβάνει αγροικίες που κάηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες, αυτοκίνητα και εξωκλήσια.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 88 πυροσβέστες με 7 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα, ανάμεσά τους 31 πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ που έφτασαν αεροπορικώς, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ. Επιπλέον, από τη Λέσβο μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς 18 πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ από τον Πειραιά έφτασαν τα χαράματα 40 πυροσβέστες με δέκα οχήματα.

Κρίσιμη ήταν η συμβολή του Λιμενικού Σώματος, που με επτά σκάφη – πέντε περιπολικά, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο -, σε συνεργασία με ιδιωτικά σκάφη, απεγκλώβισε ανθρώπους από την περιοχή των Λιμνιών.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Χίο βρίσκεται κλιμάκιο του Κέντρου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΚΑΕΕ) για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πρέβεζα

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας σε χωριά του Δήμου Ζηρού, καθώς πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 70 οχήματα, καθώς και 180 άνδρες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες, που δυσχεραίνουν οι άνεμοι και η απουσία αντιπυρικών ζωνών.

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα, διάσπαρτα κι εκτείνονται σε περίπου 30 χιλιόμετρα. Μηνύματα στέλνονται ακατάπαυστα από το 112 στα χωριά του Δήμου Ζηρού, όπου οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, αγωνιούν για τις περιουσίες και τα σπίτια τους.

Καταστροφές αναφέρονται στα χωριά Άγιος Γεώργιος και Παντάνασσα, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής θα φανεί αφού ξημερώσει.

Στην περιοχή ακούγονται εξάλλου εκρήξεις, πιθανόν σε εγκαταστάσεις υγραερίου ποιμνιοστασίων. Λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, η περιοχή δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Κτηνοτρόφοι μιλούν για καμένες μονάδες και νεκρά ζώα, που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σε ασφαλείς τοποθεσίες.

Πρόσφυγες σε δομή φιλοξενίας στο παλιό στρατόπεδο Πετροπουλάκη, στη Φιλιππιάδα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Ιόνια Οδό από το Αβγό μέχρι την έξοδο προς Φιλιππιάδα, όπως και στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Άρτας. Η κίνηση των οχημάτων γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό.

Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Μάχη με αναζωπυρώσεις στην Βόνιτσα

Η φωτιά στα Παλιάμπελα Βόνιτσας βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν οικισμοί, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το γεγονός επιτρέπει στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αναθεωρήσουν το σχεδιασμό τους και να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία κτηνοτροφικών μονάδων και καλλιεργειών.

Ωστόσο, είναι πολύ επιφυλακτικοί οι πυροσβέστες, καθώς ο άνεμος και το ανάγλυφο δεν επιτρέπουν πολύ αισιόδοξες εκτιμήσεις, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετές αναζωπυρώσεις, σε μεγάλη μάλιστα ένταση. Ζημιές έχουν υποστεί κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα αλλά και μία εξοχική κατοικία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε και άλλη μία φωτιά στην άλλη πλευρά της πόλης, στην περιοχή Λατομείο, η οποία υποχρέωσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να διαταχθούν και να αντιμετωπίσουν και εκείνο το σημείο.

Ταυτόχρονα, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και της γειτονικής Περιφέρειας Ηπείρου, έχουν μεταβεί κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, όπου σε συνεργασία με τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Να προστεθεί ότι το 112 στάλθηκε 7 το πρωί για τους κατοίκους του οικισμού Βούρκο και λίγο αργότερα για κατοίκους της Βόνιτσας να είναι σε ετοιμότητα, όμως δεν χρειάστηκε να υπάρχουν, να γίνουν προληπτικές εκκενώσεις.