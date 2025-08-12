Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς δεκάδες εστίες φωτιάς έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία 24ωρα, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο μέτωπο μάχης κατά των πυρκαγιών.

Οι πιο πρόσφατοι χάρτες δείχνουν την εξαιρετικά δύσκολη επιχειρησιακή εικόνα, με πολλά μέτωπα να παραμένουν σε εξέλιξη ή να βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο, γεγονός που απαιτεί συνεχή παρουσία και ενίσχυση δυνάμεων. Παράλληλα, καταγράφονται αναλυτικά τα διαθέσιμα μέσα και το προσωπικό που επιχειρεί για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ειδική αναφορά στην κρισιμότητα της κατάστασης έκανε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Όπως δήλωσε, το τελευταίο διήμερο σημειώθηκαν 152 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα. «Μάλιστα σήμερα το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και ισχυρούς ανέμους που κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βαθρακογιάννης.

Τεράστια η κινητοποίηση δυνάμεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στις μεγάλες φωτιές της χώρας επιχειρούν συνολικά 4.850 πυροσβέστες, ενώ από την έναρξη της ημέρας μέχρι τη δύση του ηλίου, έχουν διατεθεί 62 εναέρια μέσα για την ενίσχυση των προσπαθειών από αέρος.

Το ιδιαίτερα δύσκολο έργο των πυροσβεστών συμπληρώνεται από τη συχνή αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκδόθηκαν 34 μηνύματα με οδηγίες για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, σε περιοχές όπως η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Βόνιτσα, το Αιτωλικό, η Θεσσαλονίκη, η Χίος και η Αχαΐα.

Ο κ. Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι «οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη, με τις πυρκαγιές που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν λάβει επικίνδυνες διατάσεις, ενώ συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας», αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και τη σημαντικότητα της συνεργασίας όλων των αρμόδιων δυνάμεων.