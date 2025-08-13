Εκκενώθηκε  προληπτικά το νοσοκομείο Καραμανδάνειο στην Πάτρα.

Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται μεν σε απόσταση ασφαλείας, ωστόσο επειδή η φορά και η ένταση των ανέμων αλλάζει συνεχώς, κρίθηκε επιβεβλημένη η επιχείρηση εκκένωσης του.

Ειδικότερα 12 ασθενής μεταφέρθηκαν με ασθενοφόροα του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίο.

Ταυτόχρονα εκκενώθηκε  και ο οίκος ευγηρίας «Κωνσταντοπούλειο» στην Πάτρα.

Περίπου 80 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με πούλμαν σε ασφαλείς κλιματιζόμενους χώρους.

