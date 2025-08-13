Εκκενώθηκε προληπτικά το νοσοκομείο Καραμανδάνειο στην Πάτρα.
Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται μεν σε απόσταση ασφαλείας, ωστόσο επειδή η φορά και η ένταση των ανέμων αλλάζει συνεχώς, κρίθηκε επιβεβλημένη η επιχείρηση εκκένωσης του.
Ειδικότερα 12 ασθενής μεταφέρθηκαν με ασθενοφόροα του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίο.
Ταυτόχρονα εκκενώθηκε και ο οίκος ευγηρίας «Κωνσταντοπούλειο» στην Πάτρα.
Περίπου 80 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με πούλμαν σε ασφαλείς κλιματιζόμενους χώρους.
Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και…
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025