Εκκενώθηκε προληπτικά το νοσοκομείο Καραμανδάνειο στην Πάτρα.

Το πύρινο μέτωπο βρίσκεται μεν σε απόσταση ασφαλείας, ωστόσο επειδή η φορά και η ένταση των ανέμων αλλάζει συνεχώς, κρίθηκε επιβεβλημένη η επιχείρηση εκκένωσης του.

Ειδικότερα 12 ασθενής μεταφέρθηκαν με ασθενοφόροα του ΕΚΑΒ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ρίο.

Ταυτόχρονα εκκενώθηκε και ο οίκος ευγηρίας «Κωνσταντοπούλειο» στην Πάτρα.

Περίπου 80 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με πούλμαν σε ασφαλείς κλιματιζόμενους χώρους.