Ένα οκτάχρονο αγόρι στην Καλιφόρνια, ο Isaiah H., δολοφονήθηκε και τοποθετήθηκε μέσα σε ένα ψυγείο γεμάτο πάγο, σύμφωνα με την αστυνομία. Το τραγικό περιστατικό ήρθε στο φως την προηγούμενη Τρίτη, όταν οι αρχές βρήκαν το σώμα του μέσα σε διαμέρισμα στο Lynwood.

Η μητέρα του, Destiny Harrison (25 ετών), ο πατέρας του, Daniel Monzon, και η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα, Ana Carcamo Zarceno (45 ετών), κατηγορούνται για φόνο, βασανισμό και κακοποίηση παιδιού που οδήγησε στον θάνατο. Επιπλέον, η Zarceno και ο Monzon αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνέργεια μετά το έγκλημα.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Isaiah υπέστη συνεχή κακοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι τελικά υπέκυψε στα τραύματά του στις 24 Οκτωβρίου. Το σώμα του βρέθηκε λίγες μέρες αργότερα μέσα στο ψυγείο, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στο ίδιο διαμέρισμα βρέθηκαν και άλλα τρία παιδιά, ηλικίας 16, 13 ετών και 9 μηνών, τα οποία μεταφέρθηκαν σε προστατευτική φροντίδα από το Τμήμα Παιδιών και Οικογενειακών Υπηρεσιών της Κομητείας του Λος Άντζελες.

«Αυτή είναι μια αδιανόητη και φρικτή τραγωδία», δήλωσε η επόπτρια Janice Hahn, τονίζοντας την ανάγκη να στηριχτούν τα υπόλοιπα παιδιά και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Οι γείτονες, μάλιστα, ανέφεραν ότι η οικογένεια φαινόταν φυσιολογική, με τα παιδιά να παίζουν έξω και τη μητέρα να τα επιτηρεί, χωρίς να προμηνύεται η τραγωδία που εκτυλισσόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Η εγγύηση για κάθε κατηγορούμενο ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια, και εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές από 32 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

