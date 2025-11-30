Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός μαζικών πυροβολισμών που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Στόκτον της βόρειας Καλιφόρνια, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης, σε παιδικό πάρτι γενεθλίων, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον, Τζέισον Λι.

«Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε ο Λι, εκφράζοντας τη θλίψη και την ανησυχία του για το περιστατικό.

Η αστυνομία δέχθηκε κλήση λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και ασθενοφόρα.

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρει ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για τον δράστη ή τους πιθανούς συνεργούς του.