Περισσότεροι από 70.000 νεκροί έχουν καταγραφεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση του ισλαμιστικού κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο νέος απολογισμός δίνεται στη δημοσιότητα περίπου ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα δύο μέρη εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 70.100, ενώ 354 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου. Το υπουργείο προσθέτει ότι δύο σοροί παραλήφθηκαν στα νοσοκομεία της Γάζας τις τελευταίες 48 ώρες, μία εκ των οποίων εντοπίστηκε κάτω από ερείπια.

Η αύξηση του αριθμού των νεκρών, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οφείλεται στην επιβεβαίωση στοιχείων που αφορούν 299 πρόσθετες σορούς. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στον παλαιστινιακό θύλακα, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κρίση.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και οι απώλειες

Κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, σκοτώθηκαν 1.221 άνθρωποι στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία. Παράλληλα, 251 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας, η Χαμάς απελευθέρωσε τους 20 εν ζωή ομήρους που κρατούσε και επέστρεψε τις σορούς 26 ομήρων από τους 28. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ απελευθέρωσε σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και παρέδωσε τις σορούς εκατοντάδων Παλαιστινίων.