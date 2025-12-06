Μια τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Tullahoma του Τενεσί, όπου ένας 50χρονος παππούς και η μόλις τριών μηνών εγγονή του βρέθηκαν νεκροί, έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν από τα επτά οικογενειακά τους σκυλιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον James Alexander Smith νεκρό όταν έφτασαν στο σπίτι το απόγευμα της Τετάρτης. Τα σκυλιά συνέχιζαν να επιτίθενται στο σώμα του βρέφους, γεγονός που ανάγκασε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν ορισμένα από αυτά για να σταματήσουν την επίθεση και να προσεγγίσουν τα θύματα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε επτά σκυλιά, τα οποία, σύμφωνα με τους γείτονες, είχαν στο παρελθόν επιτεθεί σε άλλα ζώα της γειτονιάς, χωρίς όμως να έχουν δείξει ποτέ επιθετικότητα απέναντι σε ανθρώπους.

Η αστυνομία ερευνά αν ο Smith και η εγγονή του σκοτώθηκαν από την επίθεση ή αν ήταν ήδη νεκροί πριν αυτή ξεκινήσει. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε το περιστατικό «αποτρόπαιο σκηνικό», ενώ οι ερευνητές εξετάζουν αν τα σκυλιά είχαν ιστορικό βίας ή αν υπήρχαν άλλα προβλήματα στο σπίτι. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί αν θα ασκηθούν διώξεις.

Τα σκυλιά που δεν σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης μεταφέρθηκαν από την υπηρεσία ελέγχου ζώων, η οποία θα αποφασίσει για την τύχη τους. Το σπίτι κρίθηκε ακατάλληλο για κατοίκηση λόγω της κατάστασής του, με αποτέλεσμα η οικογένεια να χρειάζεται νέο κατάλυμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή καμπάνια GoFundMe για τη στήριξη της οικογένειας. Η γειτόνισσα Rebecca Adams δήλωσε συγκλονισμένη από το γεγονός, περιγράφοντας πως άκουσε τη μητέρα του βρέφους να φωνάζει «το μωρό μου» καθώς έφτανε η υπηρεσία ελέγχου ζώων.

Η Adams ανέφερε ότι τα σκυλιά, κυρίως πίτμπουλ, συνήθιζαν να ξεφεύγουν από την αυλή και να κυνηγούν άλλα κατοικίδια στη γειτονιά, χωρίς ωστόσο να δείχνουν ποτέ επιθετικότητα προς ανθρώπους. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο στα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά.

