Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στείρωσης αδέσποτων στην πόλη του Τσερνόμπιλ, η οργάνωση Dogs of Chernobyl εντόπισε τρία μπλε σκυλιά, κάτι που προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και αντιδράσεις ή σχόλια περί fake news. Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης τονίζουν ότι δεν πρόκειται για αποτέλεσμα ραδιενέργειας και ότι εξετάζουν ακόμα τι ακριβώς συνέβη.

Ο εν λόγω οργανισμός προστασίας ζώων που δρα στην περιοχή του Τσερνόμπιλ απάντησε σε ισχυρισμούς ότι οι φωτογραφίες με τα «μπλε σκυλιά» είναι ψεύτικες ή αποτέλεσμα παρέμβασης των μελών του. Όπως διευκρινίζει, δεν υπάρχει καμία προσπάθεια παραποίησης ή εκμετάλλευσης των ζώων για δημοσιότητα ή οικονομικό όφελος, υπογραμμίζοντας ότι «η φήμη της οργάνωσής μας μιλά από μόνη της».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τον Darrin, επικεφαλής της ομάδας περισυλλογής, πριν από λίγες ημέρες. Η ομάδα προσπαθεί να εντοπίσει ξανά τα συγκεκριμένα σκυλιά, προκειμένου να τα πιάσει για σκοπούς στείρωσης και καθαρισμού.

Όλες οι εικόνες, όπως αναφέρεται, είναι γεωεντοπισμένες και πράγματι προέρχονται από την πόλη Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, όπου η οργάνωση υλοποιεί αποστολή στείρωσης αδέσποτων ζώων. Οι υπεύθυνοι επισημαίνουν ότι τα σκυλιά πιθανότατα ήρθαν σε επαφή με κάποια μπλε ουσία, χωρίς καμία σχέση με ραδιενέργεια.

«Δεν έχουν γίνει μπλε λόγω ακτινοβολίας και δεν υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο», τονίζεται χαρακτηριστικά. Πρόκειται, όπως σημειώνεται, για σκυλιά που απλώς λερώθηκαν και η ομάδα προσπαθεί να τα βοηθήσει, όπως και δεκάδες άλλα ζώα της περιοχής.

Η οργάνωση καλεί όσους επιθυμούν να στηρίξουν το έργο της να το κάνουν μέσω των σελίδων της Dogs of Chernobyl και Clean Futures Fund, ζητώντας τη διάδοση της σωστής πληροφόρησης και απορρίπτοντας τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τις φωτογραφίες.