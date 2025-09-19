Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας 47χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην περιοχή του δήμου Δέλτα, στη Θεσσαλονίκη. Αιτία της σύλληψης ήταν η ανεύρεση 14 σκύλων αλυσοδεμένων μέσα σε αποθήκη, καθώς και μίας γάτας που εντοπίστηκε κλεισμένη σε κλουβί, στον ίδιο χώρο.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για παραβίαση των διατάξεων περί ευζωίας ζώων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο 47χρονος παρέβη τη σχετική νομοθεσία που αφορά στην προστασία και την ευημερία των ζώων συντροφιάς.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Κατά την απολογία του, ο 47χρονος αλλοδαπός τόνισε:

«Αγαπάω τα ζώα, τα φροντίζω. Μαγειρεύω και τα ταΐζω καθημερινά. Μία ζωή έχω σκυλιά, έχω αφιερώσει όλη μου τη ζωή σε αυτά. Δεν τα κακοποιώ», υποστηρίζοντας παράλληλα πως εργάζεται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Εξέλιξη της υπόθεσης

Παρά το γεγονός ότι άσκησε έφεση επί της καταδικαστικής απόφασης, ο 47χρονος παραμένει υπό κράτηση, καθώς εναντίον του εκκρεμεί διαδικασία διοικητικής απέλασης.