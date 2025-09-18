Τέσσερις συλλήψεις πραγματοποίησε η Αστυνομία για το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 29χρονο μοτοσικλετιστή.

Πρόκειται για τον 54χρονο Βούλγαρο οδηγό της νταλίκας και τρία ακόμη άτομα, τα οποία σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας καθοδηγούσαν τον πρώτο, προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Όπως έγινε γνωστό, η δίωξη που απαγγέλθηκε, αφορά τις πράξεις σε βαθμό κακουργήματος της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, όταν ο 29χρονος μοτοσικλετιστής είδε ξαφνικά μπροστά του μία νταλίκα, να του κόβει την πορεία βγαίνοντας από κάθετο δρόμο. Ο νεαρός οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά από την σφοδρή σύγκρουση, καθώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου λίγες ώρες αργότερα «κατέληξε».

Ωστόσο, το κρίσιμο είναι, ποιος παραβίασε τον φωτεινό σηματοδότη. Ο οδηγός της νταλίκας που όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, ακολουθεί άλλα οχήματα που περνάνε με πράσινο ή ο μοτοσικλετιστής που είδε το πράσινο να ανάβει και ξεκίνησε, χωρίς να δει ότι η νταλίκα είχε παραβιάσει τον σηματοδότη και βρισκόταν κάθετα στο οδόστρωμα μπροστά του; «Το βασικό για εμάς είναι, ότι την στιγμή που ξεκινάει την πορεία του το φορτηγό, ο οδηγός μετά βεβαιότητος βλέπει πράσινο», είπε μιλώντας στο MEGA ο δικηγόρος του 54χρονου οδηγού, Λάζαρος Μηνασίδης.

Πρόσθεσε δε, ότι «δεν θα είχε συμβεί σε καμία περίπτωση το δυστύχημα αυτό, αν και ο οδηγός της μοτοσικλέτας είχε την στοιχειώδη προσοχή».