Τραγικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/09) στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 09:00, ένα φορτηγό που οδηγούσε 54χρονος Βούλγαρος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων. Την ίδια στιγμή, η μοτοσικλέτα του 29χρονου κινούνταν επί της Λεωφόρου, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σφοδρά με την καρότσα του οχήματος.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”, όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του.

Για το δυστύχημα συνελήφθησαν ο οδηγός του φορτηγού καθώς και τα τρία άτομα που του έδιναν οδηγίες, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Η στιγμή της σύγκρουσης:

Σε βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης. Όπως μαρτυρά η εικόνα, ο οδηγός της νταλίκας υπό την καθοδήγηση των ατόμων επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και να ακινητοποιήσει το δίκυκλο, με συνέπεια να προσκρούσει στην καρότσα του φορτηγού.

Δείτε βίντεο από το σημείο: