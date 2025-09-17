Συγκλονίζει η εξομολόγηση του πατέρα του 22χρονου Παναγιώτη Καρατζή, που έχασε τη ζωή του ακαριαία τον περασμένο Ιανουάριο σε τροχαίο στη Σούδα Χανίων, όταν η Porsche Cayenne που οδηγούσε μεθυσμένος ένας 45χρονος έπεσε με υπερβολική ταχύτητα στο αυτοκίνητό του διαλύοντάς το.

Ο πατέρας του Αντώνης Καρατζής μιλώντας τον ΣΚΑΪ περιέγραψε τις πρώτες δραματικές ώρες που ακολούθησαν μετά το σοκαριστικό τροχαίο. «Μας έφεραν τα παπούτσια του μόνο» ανέφερε συγκινημένος και συνέχισε: «Πήραμε τηλέφωνο στις 6:15 το πρωί το παιδί, για να δούμε που βρίσκεται. Το σήκωσε ένας αστυνομικός, ο οποίος μας είπε “το παιδί σας εμπλέκεται σε τροχαίο”. Μετά από μισή ώρα μας είπαν, ότι “το παιδί μας το έφεραν νεκρό”».

Ο τραγικός πατέρας στη συνέχεια περιέγραψε πώς συνέβη το σοκαριστικό δυστύχημα. «Ο οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έτσι όπως πήγαινε το παιδί μου κανονικά, έγινε μετωπική και το σκότωσε ακαριαία. Στην οικογένεια ζούμε έναν εφιάλτη». Στη συνέχεια ο κ. Καρατζής ανέφερε, για το πώς οι πραγματογνώμονες της οικογένειας του οδηγού της Porsche θέλουν να μεταφέρουν την ευθύνη για το δυστύχημα στον άτυχο Παναγιώτη. «Οι πραγματογνώμονες που έχει η οικογένεια, θέλει να αναδείξει, ότι το μικρό αμαξάκι του Παναγιώτη έριξε τα φώτα στον μεθυσμένο οδηγό της Porsche, τον τύφλωσε και έπεσε πάνω στο παιδί», εξήγησε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Καρατζή από την πλευρά του έκανε λόγο για «σκανδαλώδη συμπεριφορά» των αστυνομικών, οι οποίοι άφησαν τον οδηγό της Porsche να οδηγήσει, παρά το ότι λίγες ώρες πριν τον είχαν εντοπίσει να κινείται χωρίς δίπλωμα και έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. «Έχουμε μια σκανδαλώδη συμπεριφορά από την πλευρά των οργάνων», ανέφερε αρχικά ο Νότης Ψυλλάκης, συμπληρώνοτας ότι «ενώ διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ότι το αλκοόλ που είχε στο αίμα του ήταν υπερδιπλάσιο του επιτρεπόμενου, παραταυτα, ουσιαστικά, του έδωσαν τη δυνατότητα να εξακολουθήσει να οδηγεί με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί σαν δρεπανοφόρο άρμα».