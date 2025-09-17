«Μαμά, ξεκινάω…», ήταν το μήνυμα που έστειλε η 23χρονη Μαρία Λογοθέτη στη μητέρα της, ελάχιστα λεπτά πριν εμβολίσει το μηχανάκι της και την σκοτώσει με την μηχανή του ο 27χρονος Αιγύπτιος στην Κρήτη.

Ήταν 5 παρά 10 τα ξημερώματα, όταν η Μαρία ετοιμαζόταν να επιστρέψει σπίτι της στην Χερσόνησο από τη δεύτερη εργασία της σε μαγαζί στα Μάλια. Η μητέρα της ήταν στη δουλειά, καθώς εργάζεται ως νυκτερινή φύλακας σε ξενοδοχείο. «Πάντα ενημέρωνε τη μητέρα μας. “Μαμά, ξεκινάω”, “Μαμά, έφθασα”», περιγράφει στο cretalive.gr με δάκρυα στα μάτια η Ραφαέλλα, η μεγάλη αδερφή της 23χρονης. Και εκείνο το ξημέρωμα η Μαρία, πριν ξεκινήσει για το σπίτι, έστειλε στη μητέρα της το καθιερωμένο μήνυμα. «Μαμά, τώρα ξεκινάω». Δέκα λεπτά αργότερα η Μαρία ξεψυχούσε στην άσφαλτο.

Παρά τη διαφορά ηλικίας, οι δύο ετεροθαλείς αδερφές είχαν απίστευτο δέσιμο μεταξύ τους. Σχέση λατρείας, όπως περιγράφουν όλοι. Η Ραφαέλλα μάλιστα ήταν και η νονά της μικρής αδερφής της. «Εγώ την είχα βαπτίσει. Είμαι και νονά της. Και το δέσιμο μας ήταν ακόμα πιο ισχυρό. Χτυπούσε εκείνη, πονούσα εγώ. Το ίδιο και εκείνη. Με ένιωθε. Ήταν ένα άξιο παιδί. Μία μικρή μαχήτρια της ζωής. Είχε μπει από νωρίς στα βαθιά της βιοπάλης. Έκανε δύο δουλειές για να τα καταφέρει. Δούλευε σε βενζινάδικο και το βράδυ σε μαγαζί στα Μάλια. Βοηθούσε την οικογένεια της, τη μαμά μου, όλον τον κόσμο. Ήθελε πάντα να κάνει το καλό. Λάτρευε τα ζώα. Ώριμο παιδί για την ηλικία του, σοβαρό, μετρημένο, υπεύθυνο. Γελούσε σε όλον τον κόσμο, δεν κρατούσε σε κανέναν κακία. Είχε “χρυσή” καρδιά. Ένας άγγελος ήταν στη γη και τώρα στον ουρανό» λέει.

Η αδελφή της αδυνατεί να πιστέψει, ότι δεν θα ξανά σφίξει στην αγκαλιά της το μικρό της λουλουδάκι. «Το όνειρο της ήταν να δουλέψει, να βγάλει το δίπλωμα και να πάρει ένα αμαξάκι… Αχ, αυτό το προαίσθημα», λέει και σκουπίζει τα δάκρυα της. «Πριν λίγες ημέρες την είδα λίγο ανήσυχη. “Βρε, Λέλα μου…”-έτσι με φώναζε- θα τα καταφέρω ποτέ να κάνω τα όνειρα μου πραγματικότητα;». Και η μεγάλη αδερφή έσπευσε να την καθησυχάσει και να την ενθαρρύνει. «Βρε, αγάπη μου, τώρα ξεκινάει η ζωή σου. Φυσικά και θα τα καταφέρεις».

Η Ραφαέλλα εξομολογείται ότι για κάποιον παράξενο λόγο, τον τελευταίο μήνα κάτι την έσπρωχνε να βρίσκεται συνέχεια κοντά στη μικρή της αδερφή, έστω και για λίγο. «Πολλές φορές χανόμαστε κάπως, λόγω της πίεσης της καθημερινότητας, με τις δουλειές. Όμως, για κάποιον παράξενο λόγο, τον τελευταίο μήνα ένιωθα την ανάγκη να την βλέπω καθημερινά, έστω και για πέντε λεπτά. Πήγαινα από το βενζινάδικο που δούλευε, να πιω ένα χυμό, να φάω ένα παγωτό, να τα πούμε λίγο. Ένιωθα παράξενα…».

Η οικογένεια της 23χρονης ήδη έχει κάνει δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του 27χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.