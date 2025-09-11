Φαίνεται το μοιραίο λάθος του οδηγού να κινηθεί σε αυτό το σημείο διαγώνια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να πέσει πάνω στο μηχανάκι της 23χρονης κοπέλας που σκοτώθηκε.

Κανείς από τους δύο οδηγούς δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Το κράνους που φορούσε η άτυχη κοπέλα δεν στάθηκε αρκετό για να σωθεί η ζωή της.

Λίγες ώρες μετά οι κάτοικοι της περιοχής παρέμεναν συγκλονισμένοι. Στο σημείο και ορισμένοι από τους στενούς συγγενείς της 23χρονης Μαρίας που σκοτώθηκε. Όλοι τους συντετριμμένοι από τη συμφορά που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μηχανάκι του 27χρονου έχει αναπτύξει ταχύτητα και η άτυχη οδηγός δεν έχει περιθώρια αντίδρασης μετά τη στροφή.

Ο θάνατός της είναι αναπόφευκτος. Η 23χρονη Μαρία πέφτει στο δρόμο από τη μηχανή που οδηγούσε και αφήνει την τελευταία πνοή της στο σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται σε αυτό το σημείο ο 27χρονος οδηγός να πατάει για πρώτη φορά το φρένο. Το μηχανάκι του όμως συνεχίζει από την ταχύτητα που είχε ήδη αναπτύξει και καρφώνεται πάνω σε εκείνο που οδηγούσε η 23χρονη.

Η αδικοχαμένη Μαρία φαίνεται πεσμένη στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά από αυτές τις στιγμές, θα υποκύψει στα τραύματά της.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως μετά από αυτές τις εικόνες, ο 27χρονος οδηγός εγκατέλειψε την κοπέλα που ψυχορραγούσε και προσπάθησε να απομακρυνθεί. Δεν τα κατάφερε και τελικά έπεσε στα χέρια της αστυνομίας.

Η 23χρονη Μαρία εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής και λίγο μετά τις 05.00 όταν σημειώθηκε το τροχαίο που της στέρησε τη ζωή, η ίδια κατευθυνόταν στο σπίτι της.

Στο σημείο του δυστυχήματος έφτασε ταχύτατα ασθενοφόρο αλλά η 23χρονη είχε ήδη χάσει τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα κ αναλύουν μια σειρά από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, στην ευρύτερη περιοχή.