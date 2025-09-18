Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Ο τραγικός απολογισμός της καραμπόλας είχε μια νεκρή 64χρονη καθώς και τρεις ακόμα τραυματίες.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης, με τρια Ι.Χ. οχήματα και ένα ταξί.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα Ι.Χ. με οδηγό έναν 21χρονο που κινούνταν από Γλυφάδα προς Αθήνα συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε η 64χρονη και στη συνέχεια κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με ένα ταξί και άλλο Ι.Χ.

Τραυματιστηκάν ελαφρά ο 21χρονος οδηγός ο οποίος και συνελήφθη στη συνέχεια, ένας επιβάτης του πρώτου οχήματος, 22 ετών, καθώς και μια γυναίκα που επέβαινε στο ταξί.