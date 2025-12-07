Συγκλονίζουν τα όσα εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Ζάκυνθο, όταν ένα αγοράκι δύο ετών τραυματίστηκε θανάσιμα από επίθεση σκύλου ράτσας πιτμπουλ, που το δάγκωσε στον λαιμό.

Το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όπου ζούσε μαζί με τον Αλβανικής καταγωγής πατέρα και τη Βρετανίδα μητέρα του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας πιτ μπουλ, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο 2χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, χωρίς ωστόσο, δυστυχώς, να τα καταφέρουν.

Το ζευγάρι που έχει άλλα δύο παιδιά, είχε φύγει για να πάει να αγοράσει προμήθειες για το σπίτι και όταν γύρισε λίγο μετά το μεσημέρι, ο μικρός διέφυγε της προσοχής και πήγε προς το δέντρο που ήταν αλυσοδεμένο το πιτ μπουλ, το οποίο του επιτέθηκε.

Οι γονείς συνελλήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και, κατόπιν, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα. Το συγκεκριμένο σκύλι ήταν αλυσοδεμένο σε ημιάγρια κατάσταση και γάβγιζε συνεχώς, ενώ μέσα στον χώρο βρίσκονται και άλλα ζώα είτε ελεύθερα είτε περιφραγμένα.

Πώς έγινε η τραγωδία – Συγλονίζει ο πατέρας – «Μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

Το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονέων του και εισήλθε στον χώρο που ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος. Τότε το πίτμπουλ του επιτέθηκε και το δάγκωσε στο πρόσωπο και στο κεφάλι τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Οι γονείς του 2χρονου υιοθέτησαν το πίτμπουλ πριν από λίγες εβδομάδες για να του παρέχουν ένα σπίτι καθώς ζούσε ως αδέσποτο. Το άγριο σκυλί ωστόσο κατασπάραξε το 2χρονο παιδί, δαγκώνοντάς το σε λαιμό, κρανίο και στο υπόλοιπο σώμα.

Στο νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου μεταφέρθηκε το παιδί εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού, το αγοράκι μόλις 2 ετών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι γιατροί στα επείγοντα του νοσοκομείου έκαναν ότι μπορούσαν για να το σώσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Τα τραύματα του από τις αλλεπάλληλες δαγκωνιές του μεγαλόσωμου σκύλου ήταν τόσο βαριά, που το αγοράκι κατέληξε.

Ο πατέρας του μίλησε για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στην αυλή της οικογένειας, λέγοντας πως το παιδί πριν ξεψυχήσει, τον κοίταξε και του χαμογέλασε.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου. Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» είπε συντετριμμένος.

Οι πληροφορίες λένε πως το πίτμπουλ χίμηξε και δάγκωσε το παιδί, τη στιγμή που είχε επιστρέψει μαζί με τους γονείς του από ψώνια στο σπίτι τους στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Τότε διέφυγε της προσοχής τους και πλησίασε το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ με αποτέλεσμα να το δαγκώσει θανάσιμα.

«Από ότι μάθαμε το σκυλί ήταν αδέσποτο, το είχαν μαζέψει οι γονείς του παιδιού. Η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορεί να αρθρώσει κουβέντα με αυτό που συνέβη», είπε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια ήταν φιλόζωη και εντός του προαυλίου χώρου υπήρχαν αρκετά σκυλιά. Η περιγραφή που έχει δοθεί μέχρι στιγμής θυμίζει καταφύγιο διάσωσης και περίθαλψης ζώων.

«Μένουν τα τελευταία 4 χρόνια εδώ, είχαν νοικιάσει ένα σπίτι, μαζεύανε αδέσποτα, είχαν μαζέψει 80 σκυλιά», αναφέρει γείτονας. Τα υπόλοιπα σκυλιά ήταν όλα προσβάσιμα από το παιδί. Μονάχα το πίτμπουλ ήταν δεμένο με μια αλυσίδα τριών περίπου μέτρων σύμφωνα με πληροφορίες.