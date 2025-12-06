Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όπου ένα μικρό παιδάκι δέχτηκε φονική επίθεση από σκύλο. Το σκυλί επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί και το δάγκωσε θανατηφόρα στο λαιμό.

«Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου» ανέφερε συντετριμμένος ο πατέρας του παιδιού που δέχτηκε την επίθεση από τον σκύλο στη Ζάκυνθο στον Alpha.

«Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» πρόσθεσε ο πατέρας του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, το παιδάκι βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, στον Άγιο Λέοντα, όπου ζούσε μαζί με τον Αλβανικής καταγωγής πατέρα και τη Βρετανίδα μητέρα του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας Πιτ Μπουλ, το οποίο, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Οι γονείς του παιδιού το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Οι γονείς του συνελήφθησαν και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.