Ρίγη συγκίνησης προκαλεί ο πατέρας του μόλις 2 ετών αγοριού στη Ζάκυνθο, που κατασπαράχθηκε από το πίτμπουλ που είχαν μαζέψει από τον δρόμο οι γονείς του και το φιλοξενούσαν στην αυλή του σπιτιού τους, μέχρι να βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει.

Ο τραγικός πατέρας μιλώντας στο MEGA περιέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας. «Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του; Και δεν είναι η αδυναμία του; Αυτά (τα 30 δευτερόλεπτα) αρκούσανε για να μου το πάρουν από την αγκαλιά μου, η κόρη μου φώναξε και έτρεξα εγώ» είπε αρχικά. Το παιδάκι έσβησε στην αγκαλιά του πατέρα του, ύστερα από τα απανωτά, βαθιά τραύματα που του κατάφερε το πιτμπουλ.

«Όχι δεν το είχε το σκυλί στο στόμα το παιδί, εγώ άκουσα μόνο τη μικρή να φωνάζει, δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του» είπε σχετικά με φήμες που τον ήθελαν να βλέπει το πίτμπουλ να κατασπαράσσει τον γιο του. Το πίτμπουλ που βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στη Ζάκυνθο, το είχε σώσει ο πατέρας του αγοριού, όταν το είχε βρει σε κακή κατάσταση παρατημένο στο δρόμο.

Όπως καταγγέλλει ο χαροκαμένος πατέρας, οι κυνηγοί επιλέγουν την απόμερη περιοχή που βρίσκεται το σπίτι, προκειμένου να εγκαταλείπουν τα κατοικίδια, που δεν θέλουν πλέον. «Για αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί, που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί είναι ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε το γιο μου» λέει ξεσπώντας σε λυγμούς.

Ο θείος του μικρού αγοριού περιέγραψε στο MEGA την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άλλα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας. «Τα παιδιά ήταν εκεί, θα χρειαστούν θεραπεία μάλλον. Εγώ εχθές το βράδυ κράτησα τα παιδιά της αδερφής μου. Η αδερφή μου ήρθε και πήρε τα παιδιά σήμερα το πρωί», είπε. Η μητέρα του παιδιού που είναι και εκείνη σε κατάσταση σοκ, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σε βάρος των δύο γονέων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Με προφορική εντολή εισαγγελέα έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

Ποιοι παράγοντες προκαλούν επιθετική συμπεριφορά στα σκυλιά

Εκπαιδευτής σκύλων εξήγησε μιλώντας στο MEGA, ποιοι παράγοντες είναι ικανοί, ώστε ένα σκυλί να εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά. «Κάποιες φορές εξετάζουμε τα γονίδια του σκύλου και κατά πόσο η ιδιοσυγκρασία του έχει τέτοιες τάσεις. Το ότι ήταν αλυσοδεμένο το συγκεκριμένο πίτμπουλ, ενδέχεται όντως να έχει παίξει ρόλο στη συμπεριφορά του» είπε.

Επιτροπή ειδικών θα αποφασίσει αύριο Δευτέρα (8/12), εάν το πίτμπουλ θα θανατωθεί ή θα παραμείνει σε καταφύγιο ζώων, ανάλογα την συμπεριφορά που θα επιδείξει.