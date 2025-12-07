Η τραγωδία με το νεκρό αγοράκι ηλικίας περίπου 2 ετών στην περιοχή του Αγίου Λέοντα εξακολουθεί να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου και όχι μόνο.

Οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται για την τραγωδία, που εκτυλίχθηκε στη Ζάκυνθο το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) προκαλούν σοκ. Το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν από τους σκύλους, ράτσας πίτμπουλ, που φιλοξενούσε η οικογένεια.

Ζάκυνθος – Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στη μία το μεσημέρι το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του και πλησίασε τον σκύλο. Το ζώο του επιτέθηκε, τραυματίζοντάς το σοβαρά στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Ο πατέρας κατάφερε να αποσπάσει το παιδί από τα δόντια του σκύλου και κάλεσε αμέσως το 112, ενώ το μετέφερε ο ίδιος στο νοσοκομείο, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να το σώσει.

Γείτονας περιέγραψε: «Ήρθε και η αστυνομία εδώ πάνω και βρήκαμε τα αίματα, που πήγε το παιδάκι 100 μέτρα από το σπίτι περίπου, στο σκυλί και το έφαγε. Ο πατέρας, ήταν σε χάλια κατάσταση και γεμάτος αίματα, ο άνθρωπος, που είχε πάρει αγκαλιά το παιδί του, φαγωμένο. Συγκλονισμένος και να κλαίει να χτυπιέται κάτω».

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Η οικογένεια και τα ζώα

Κάτοικοι του χωριού ανέφεραν πως πρόκειται για οικογένεια που αγαπά τα ζώα και φροντίζει αδέσποτα. «Μιλάμε για εξαιρετική οικογένεια που αγαπάει τα ζώα και μαζεύει σκυλιά. Το παιδί δυστυχώς έφυγε από την προσοχή τους και πήγε στο σκυλί. Είναι τραγικό. Το σκυλί ήταν δεμένο, δεν το βρήκε κανείς λυμένο», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Η οικογένεια είχε δημιουργήσει έναν μικρό χώρο φιλοξενίας αδέσποτων δίπλα στο σπίτι. Ο 2χρονος συχνά εμφανιζόταν σε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αγκαλιά με τα σκυλιά.

«Είναι περιφραγμένο, έχει κλουβιά μέσα και περιθάλπει αδέσποτα σκυλιά, ώστε μόλις βρεθεί κάποιος που ζητάει ένα σκυλί συντροφιάς θα το παρέχει», ανέφερε γνωστός της οικογένειας.

Η έρευνα των αρχών

Οι γονείς συνελήφθησαν με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Τους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα για έλλειψη βιβλιαρίου υγείας του ζώου και απουσία ηλεκτρονικής σήμανσης, ύψους 300 ευρώ το καθένα.

Ζάκυνθος – Η μαρτυρία του πατέρα

Στην κατάθεσή του, ο πατέρας του παιδιού ανέφερε: «Ο σκύλος ήταν αδέσποτος και βρέθηκε κοντά στο σπίτι μας πριν από δύο μήνες. Τον πήρα για να τον φιλοξενήσω μέχρι να βρεθεί ανάδοχος για την υιοθεσία του. Τον είχαμε δεμένο σε εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας μας. Χθες το μεσημέρι είχαμε πάει για κάποια ψώνια και όταν επιστρέψαμε στο σπίτι το παιδί διέφυγε της προσοχής μας και μπήκε στον χώρο που ήταν αλυσοδεμένος ο σκύλος, ο οποίος του επιτέθηκε δαγκώνοντάς το στο πρόσωπο και το κεφάλι».