Μία πολύ μεγάλη ευθύνη: αυτό σηματοδοτεί η τιμή που μου έγινε να προταθώ από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη και να εκλεγώ Γραμματέας της ΚΠΕ. Είναι μια ευθύνη απέναντι στην ιστορία της παράταξης, αλλά κυρίως απέναντι στην κοινωνία που περιμένει ξανά από εμάς να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σε μια περίοδο μεγάλων ανισοτήτων και αβεβαιότητας, το ΠΑΣΟΚ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του και αποδεικνύει ξανά ότι είναι δύναμη ελπίδας και αλλαγής.

Θέλω να φωτίσω τη σημασία που έχει η στάση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει αναδείξει με συνέπεια τα ζητήματα της συμπερίληψης και της ουσιαστικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Η επιλογή να δοθεί χώρος και ουσιαστικός ρόλος σε ανθρώπους που προέρχονται από αυτόν τον χώρο είναι ταυτόχρονα συμβολική και βαθιά πολιτική. Αποτελεί ένδειξη ότι τα ζητήματα ισότητας, προσβασιμότητας και δικαιωμάτων αντιμετωπίζονται ως κεντρικά για μια σύγχρονη, προοδευτική, συμπεριληπτική πρόταση διακυβέρνησης. Για αυτή τη στάση του, αξίζει ένα ειλικρινές ευχαριστώ.

Η δική μου διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ισότητας και της αξιοπρέπειας. Αυτές οι αξίες δεν είναι απλώς προσωπικές αρχές, είναι κομμάτι από το ίδιο το DNA του ΠΑΣΟΚ. Οπως έχω αναφέρει πολλές φορές, το κόμμα μας γεννήθηκε για να δίνει φωνή σε όσους δεν έχουν, για να διευρύνει την κοινωνική δικαιοσύνη και για να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλους. Αυτό το νήμα δεν πρέπει να κοπεί αλλά αντίθετα, πρέπει να το ενισχύσουμε και να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες της εποχής. Ταυτόχρονα λειτουργώ θεσμικά, πιστεύω στην ενότητα και στη δύναμη που εμπεριέχει η ποικιλομορφία ιδεών και προσώπων.

Η εκλογή μου πιστεύω ότι μεταξύ άλλων συμβολίζει – ή τουλάχιστον φιλοδοξεί να συμβολίσει – μια ενδυνάμωση αυτών των θεμελιωδών αρχών με σύγχρονους όρους. Δεν αρκεί να επικαλούμαστε το παρελθόν μας, το μετατρέπουμε σε σχέδιο για το μέλλον.

Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει ήδη από την προετοιμασία του τελευταίου Συνεδρίου μας, στο πλαίσιο της οποίας χιλιάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας βοήθησαν να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα που θα προωθήσει την πολιτική αλλαγή και την απομάκρυνση της ΝΔ από τη διακυβέρνηση της χώρας, δίνοντας ελπίδα, προοπτική και λύσεις στους νέους, στους αγρότες, στη μεσαία τάξη, στους ευάλωτους, στους «αόρατους», στον κάθε πολίτη της χώρας που βλέπει το μέλλον αβέβαιο.

Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι κρίσιμο. Το ΠΑΣΟΚ με τη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζοντας «έστω και με μία ψήφο», να θέσει την ατζέντα της προοδευτικής συμπεριληπτικής διακυβέρνησης στη νέα εποχή. Οι πολίτες δεν αναζητούν απλώς εναλλακτικές, αναζητούν αξιοπιστία. Με τη διεύρυνση που έχει ξεκινήσει και που επίσης είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ, μια διεύρυνση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη, έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο αλλά καθοριστικό δρόμο. Ως Γραμματέας καθήκον μου είναι να ενισχύσω τη λειτουργία των οργανώσεών μας, να φέρω πιο κοντά τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, να ανοίξω το ΠΑΣΟΚ ακόμη περισσότερο στην κοινωνία. Γιατί χρειαζόμαστε ένα κόμμα ζωντανό, συμμετοχικό, που να συνθέτει πριν αποφασίσει και να γίνει ένα μεγάλο σπίτι για όλους.

Πιστεύω βαθιά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οχι γιατί το επιβάλλει η ιστορία μας, αλλά γιατί το απαιτεί η κοινωνία και οι σύγχρονες ανάγκες. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και γίνεται – κάθε μέρα όλο και περισσότερο – η δύναμη που εκφράζει τους πολλούς, που υπερασπίζεται τους πιο αδύναμους, που ανοίγει δρόμους για τους νέους. Αυτός είναι ο στόχος και αυτή είναι η δέσμευσή μου.

Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης είναι γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής