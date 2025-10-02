Για τρίτη φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο γυναικείο πόλο. Αυτή ήταν η τρίτη του κατάκτηση στα τρία χρόνια που διεξάγεται η διοργάνωση, κάτι που δίνει στις υδατοσφαιρίστριες του Ολυμπιακού το «απόλυτο» όσο αφορά τις κατακτήσεις του Super Cup.

Αντίπαλος του Ολυμπιακού ήταν η περσινή πρωταθλήτρια του ελληνικού πρωταθλήματος, Βουλιαγμένη. Οι ερυθρόλευκες νίκησαν με σκορ 14-11, με τις Πλευρίτου και Σάντα, οι οποίες είχαν 4 και 3 γκολ αντίστοιχα, να κάνουν την διαφορά.

Καλύτερο οκτάλεπτο για τον Ολυμπιακό ήταν το τελευταίο, στο οποίο κράτησαν τις παίκτριες της Βουλιαγμένης χωρίς γκολ, ενώ οι ίδιες πέτυχαν τρία, κάνοντας το 11-11 σε 14-11 και κατακτώντας με αυτό τον τρόπο το τρόπαιο του Super Cup.