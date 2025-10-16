Σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN, η ηγεσία του Άμπου Ντάμπι εξετάζει τα επόμενα βήματα για να ενισχύσει την παρουσία της στο παγκόσμιο μπάσκετ — και ως μέρος αυτού του σχεδίου, διερευνά τη δυνατότητα συνεργασιών με ευρωπαϊκές λίγκες και ομάδες.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται τόσο στην ανάπτυξη υποδομών (αθλητικά κέντρα, ακαδημίες) όσο και σε εμπορικές συμφωνίες, όπως διεθνή τουρνουά, δικαιώματα μετάδοσης και ανταλλαγές με ευρωπαϊκούς συλλόγους. Το Άμπου Ντάμπι βλέπει το NBA όχι απλώς ως πρότυπο, αλλά ως ευκαιρία να δημιουργήσει τη δική του «σκάλα» προς την κορυφή του μπάσκετ.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους, οι αξιωματούχοι του Εμιράτου θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς, ώστε να υπάρξει αμοιβαία ανταλλαγή γνώσης, ταλέντων και πόρων.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που το NBA επιδιώκει να επεκτείνει την παγκόσμια εμβέλειά του — και το Άμπου Ντάμπι θέλει να είναι όχι απλώς θεατής, αλλά ενεργός «παίκτης» στο επόμενο παγκόσμιο κεφάλαιο του μπάσκετ.