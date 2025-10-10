Η Γαλατάσαράι φαίνεται πως βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζονται για τo NBA Europe. Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ομάδας, Ντουρσούν Οζμπέκ, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο τουρκικός σύλλογος προσκλήθηκε επίσημα για να ενταχθεί στη νέα λίγκα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο συζητήσεων για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Νωρίτερα, η Euroleague εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις επαφές που γίνονται για τη δημιουργία του NBA Europe, τονίζοντας τα σημεία στα οποία πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ της FIBA και του NBA για να υλοποιηθεί το φιλόδοξο αυτό σχέδιο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Ντουρσούν Οζμπέκ:

«Τον περασμένο μήνα πήγαμε στη Γενεύη κατόπιν πρόσκλησης της FIBA. Η FIBA έχει μια νέα πρωτοβουλία στην Ευρώπη: το NBA Europe. Βρίσκεται ακόμα στα στάδια σχεδιασμού. Ήθελαν να συμμετάσχει η Γαλατασαράι. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, αλλά έχουμε λάβει πρόσκληση συμμετοχής. Θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε βήμα»