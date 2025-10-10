Η είδηση πέρασε στα ψιλά – στην πατρίδα μας – παρά το γεγονός ότι η πηγή της ήταν μια πολύ γνωστή και έγκυρη εφημερίδα όπως είναι η «Mundo Deportivo».

Στη διπλή συνάντηση των μετόχων της Euroleague στη Βαρκελώνη στις αρχές της εβδομάδας ένα από τα θέματα που συζητήθηκε ήταν τα νέα συμβόλαια των ομάδων, διάρκειας 15 ετών με τη διοργάνωση.

Τα νυν συμβόλαια όλων λήγουν μετά το φινάλε του φάιναλ φορ της Αθήνας εκεί στις αρχές του καλοκαιριού του 2026 και οι περισσότερες ομάδες μεταξύ των οποίων και οι δικές μας έχουν ανανεώσει ήδη τα συμβόλαιά τους ή σκέφτονται να το κάνουν.

Ολες; Οχι, δύο κολοσσοί της διοργάνωσης η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα αρνούνται να το πράξουν, θα πάνε κανονικά μέχρι το τέλος της σεζόν με τα υπάρχοντα – σε ισχύ – συμβόλαιά τους και στη συνέχεια θα διαπραγματευτούν.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα υπάρχει η σκέψη και στους δύο συλλόγους, τους μεγαλύτερους στην Ισπανία και εκ των κορυφαίων και εκ των πιο δημοφιλών σε όλο τον κόσμο, του χρόνου να συζητήσουν με την Ευρωλίγκα για μονοετή επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2027.

Γιατί αυτό; Πολύ απλά τον Οκτώβριο του 2027 έχει προγραμματιστεί – σε πρώτη φάση τουλάχιστον – να γίνει το τζάμπολ στο νεοσύστατο πρωτάθλημα, το ΝΒΑ Europe, τη νέα λίγκα που σχεδιάζει να φέρει το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στη Γηραιά Ηπειρο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τη δυναμική του brand τους, σκοπεύουν να το πάνε μέχρι τέλους, περιμένοντας να δουν τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα και να ξεκαθαρίσουν βασικά το συμφέρον τους. Η EuroLeague έχει το δικαίωμα ακόμα και να τις απομακρύνει στο τέλος της σεζόν εάν δεν προχωρήσουν σε πολυετή ανανέωση και να μη δεχτεί (έστω προσωρινή) μονοετή ανανέωση συνεργασίας.

Αλλά αλήθεια τώρα, ποιος θα χρεωθεί μια πιθανή απόφαση να «αποβάλλει» από την κορυφαία διοργάνωση το κορυφαίο brand name παγκοσμίως (Ρεάλ) και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο (Μπαρτσελόνα).

Ναι αγωνιστικά οι δύο ισπανικές ομάδες δεν διάγουν τα καλύτερά τους χρόνια και πέρυσι ύστερα από δεκαετίες δεν είχαμε εκπρόσωπο της Ιβηρικής Χερσονήσου στο φάιναλ φορ, αλλά μη γελιόμαστε. Το brand name τους λάμπει ακόμα πάρα πολύ.