Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ 2026: Ξεκινά το νέο πρόγραμμα για τα vouchers φιλοξενίας, με καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια και απλοποιημένη διαδικασία αίτησης, προσφέροντας σημαντική στήριξη σε χιλιάδες οικογένειες.

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται το επικαιροποιημένο πλαίσιο λειτουργίας για τις παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ το 2026, μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Το πρόγραμμα καθορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα εισοδηματικά όρια, τη διάρκεια διαμονής και όλα τα βήματα για την υποβολή αιτήσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη διάθεσης των πολυαναμενόμενων vouchers.

Η δράση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, με περίοδο φιλοξενίας από 15 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Για τα παιδιά με αναπηρία, η παραμονή μπορεί να επεκταθεί έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια κοινωνική παροχή που εξασφαλίζει δωρεάν θερινές διακοπές και λειτουργεί ως ουσιαστική οικονομική ανάσα για τους γονείς.

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων έχουν:

Μισθωτοί με εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα,

Ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ανεργίας,

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ, με τουλάχιστον τρεις μήνες συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας.

Κεντρικό κριτήριο επιλογής αποτελεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ για τη γενική κατηγορία. Προβλέπονται προσαρμογές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως μακροχρόνια άνεργοι και μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ το εισοδηματικό όριο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Στο σύστημα μοριοδότησης, προτεραιότητα δίνεται στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), στις μονογονεϊκές οικογένειες και σε όσους δεν έχουν επωφεληθεί ξανά από το πρόγραμμα. Η διάρκεια φιλοξενίας καλύπτει έως 15 ημέρες, ενώ σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές ή εντάσσονται σε ειδικές ζώνες, η δωρεάν διαμονή μπορεί να επεκταθεί έως και τις 30 ημέρες.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες θα εισέρχονται στο σύστημα με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet, εξασφαλίζοντας ταχύτητα και ασφάλεια στη διαδικασία υποβολής.