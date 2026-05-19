Πώς μπορεί μια πόλη να γίνει πιο βιώσιμη χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω; Πώς η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να συνδεθεί με την κοινωνική συνοχή, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών; Σε αυτά, καθώς και σε μία σειρά άλλα κρίσιμα ερωτήματα θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις η ημερίδα «Switch On Sustainability», που διοργανώνει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων (ΓΑΕΦ), στο πλαίσιο των Sustainable Energy Days 2026, την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να αφορά μόνο την τεχνολογία ή τις υποδομές. Πρέπει να αφορά πρώτα και πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους. Στον Δήμο Αθηναίων επενδύουμε σε πολιτικές που συνδέουν τη βιωσιμότητα με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών. Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας και η ημερίδα “Switch On Sustainability” είναι μια σημαντική ευκαιρία να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο για τις πόλεις του μέλλοντος που θέλουμε να δημιουργήσουμε».

Η ημερίδα, που υλοποιείται μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και ανάπτυξης συνεργασιών γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πόλεων στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης και ανθεκτικής ενεργειακής μετάβασης.

Βιώσιμες και συμπεριληπτικές πόλεις

Στην εκδήλωση που θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, επιχειρήσεων, ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, καινοτόμες προσεγγίσεις και εφαρμόσιμα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πιο βιώσιμων και συμπεριληπτικών πόλεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, στην ενεργειακή αποδοτικότητα στο αστικό περιβάλλον, στις επιπτώσεις των κτιρίων στην υγεία και την ποιότητα ζωής, καθώς και στην ενίσχυση της ενημέρωσης και της ενεργειακής συνείδησης των πολιτών.

Στο πλαίσιο της ημερίδας ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας θα απαντήσει σε ερωτήσεις του δημοσιογράφου Αντώνη Σρόιτερ αναφορικά με το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στην Αθήνα, τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης και τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη πολιτικών με κοινωνικό πρόσημο.

Το «Switch On Sustainability» απευθύνεται σε επαγγελματίες, ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, οργανισμούς και ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια και τη δημιουργία πιο ανθεκτικών και συμπεριληπτικών πόλεων.

