Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΝΒΑ, αναφορικά με το σκάνδαλο παράνομων στοιχηματισμών που συντάραξε από το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) την κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, το FBI προχώρησε στη σύλληψη τουλάχιστον 31 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσάνσι Μπίλαπς, αλλά και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, για φερόμενη συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό.

Σύμφωνα με τις FBI, ο Αμερικανός γκαρντ των Χιτ κατηγορείται μεταξύ άλλων για στοιχηματισμό στην προσωπική απόδοσή του και τα στατιστικά του για το παιχνίδι Χόρνετς-Πέλικανς που διεξήχθη στις 23 Μαρτίου 2023.

Όπως αναφέραν αξιωματούχοι του FBI, ο τότε γκαρντ της ομάδας του Σάρλοτ είχε πει σε κοντινά του πρόσωπα ότι θα αποχωρούσε νωρίς από το παιχνίδι, ενώ θα πόνταρε και εκείνος στα under του στους πόντους του, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του.

Εκείνο το βράδυ παίχτηκαν πάνω από 200.000 δολάρια στον Ρόζιερ, ο οποίος και αποχώρησε από το ματς μετά από μόλις 9 λεπτά συμμετοχής λόγω «τραυματισμού».

The FBI says Terry Rozier told people close to him that he’d leave the game early and to bet his unders. Over $200K was placed on him in a 2023 game — he checked out after 9 minutes with a “foot” injury. Why risk it all for $200K when you’ve already made millions?!? — Legion Hoops (@LegionHoops) October 23, 2025