Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΝΒΑ, καθώς το σκάνδαλο με τους παράνομους στοιχηματισμούς έχει πάρει πλέον τεράστιες διαστάσεις και απειλεί να τινάξει στον αέρα την εικόνα της λίγκας!

Μετά τις συλλήψεις του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, το FBI προχώρησε και στη σύλληψη του Ντέιμον Τζόουνς. Ο άλλοτε παίκτης του ΝΒΑ και πρώην βοηθός προπονητή των Κλίβελαντ Καβαλίερς, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που ερευνά η ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο 49χρονος βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν προσαχθεί, με τις κατηγορίες να σχετίζονται με πονταρίσματα σε αγώνες του ΝΒΑ. Ο Τζόουνς είχε διατελέσει assistant coach στους Καβς την περίοδο 2016-2018, ενώ ως παίκτης πέρασε από εννέα ομάδες του πρωταθλήματος, μεταξύ αυτών οι Μπακς, Χιτ, Πίστονς, Κινγκς, Μάβερικς, Σέλτικς, Γουόριορς, Γκρίζλις και Νετς, μετρώντας πάνω από 650 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς πρόκειται για το τρίτο ηχηρό όνομα μέσα σε λίγες ώρες που συλλαμβάνεται, με τις έρευνες να συνεχίζονται και το ΝΒΑ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.