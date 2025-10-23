Δεύτερο Σοκ μέσα σε λίγες ώρες προκάλεσε στις Ηνωμένες Πολιτείες η είδηση της σύλληψης του Τσόνσι Μπίλαπς, με τον προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς να βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για παράνομο στοιχηματισμό.

Η είδηση προκαλεί μεγαλύτερο σοκ, καθώς πριν λίγες ώρες, έγινε γνωστό πως ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, επίσης συνελήφθη για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια, που επικαλέστηκε πληροφορίες από το ESPN, το FBI προχώρησε στη σύλληψη του 49χρονου κόουτς, γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστιο θόρυβο στον κόσμο του NBA.

Portland Trail Blazers coach Chauncey Billups has been arrested by the FBI for alleged illegal gambling, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025

Ο Μπίλαπς, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Μπλέιζερς το 2021, ξεκίνησε την προπονητική του πορεία ως βοηθός στους Λος Άντζελες Κλίπερς την προηγούμενη σεζόν. Στο παρελθόν υπήρξε σπουδαίος γκαρντ, αγωνιζόμενος σε επτά διαφορετικές ομάδες του ΝΒΑ, με πιο χαρακτηριστική τη θητεία του στους Ντιτρόιτ Πίστονς, όπου έγραψε ιστορία μεταξύ 2002 και 2008, αλλά και το 2013-14.