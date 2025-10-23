Η σεζόν 2025/26 του NBA ξεκίνησε με δυναμική εμφάνιση από τους Μπακς, οι οποίοι επικράτησαν 133-120 των Γουίζαρντς στην πρεμιέρα της σεζόν, τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10). Στην επιστροφή του Κρις Μίντλετον στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε ξανά τη δύναμή του, καταγράφοντας 37 πόντους (15/23 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/7 βολές), 14 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 λάθη, σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ασταμάτητος και οδήγησε τους Μπακς στη νίκη.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ αποχώρησε με τραυματισμό (διάστρεμμα), ενώ ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσφερε 17 πόντους (5 τρίποντα). Ο Μίντλετον, στην επιστροφή του στο Fiserv Forum, σημείωσε 23 πόντους, ενώ ο Κισόν Τζορτζ πρόσθεσε 21.

Εντυπωσιακή ήταν και η πρεμιέρα για τη Φιλαδέλφεια, η οποία επικράτησε με 117-116 των Σέλτικς, με τον Ταϊρίς Μάξι να πετυχαίνει 40 πόντους και τον ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ να σημειώνει 34 πόντους στο ντεμπούτο του. Ο Έτζκομπ έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Σίξερς, μετά τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, που σημειώνει τόσους πόντους στο ντεμπούτο του, καταρρίπτοντας και το ρεκόρ του Άλεν Άιβερσον για τους περισσότερους πόντους από ρούκι. Η αναμέτρηση κρίθηκε στην τελευταία φάση, όπου ο Πέιτον Πρίτσαρντ των Σέλτικς αστόχησε δύο φορές.

Αξιοσημείωτο ήταν το ξεκίνημα του Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος σημείωσε 40 πόντους και 15 ριμπάουντ στη νίκη των Σπερς απέναντι στο Ντάλας με 125-92. Στο πρώτο του παιχνίδι, ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ είχε 10 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η Γιούτα επικράτησε των Κλίπερς με 129-108, με τρεις παίκτες να σημειώνουν πάνω από 20 πόντους. Στην αντίπαλη πλευρά, ο Ζούμπατς ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Λος Άντζελες με 19 πόντους.

Η Μινεσότα κέρδισε το Πόρτλαντ με 118-114, χάρη σε 41 πόντους του Άντονι Έντουαρντς, ενώ ο Τζέραμι Γκραντ σημείωσε 29 πόντους για τους Μπλέιζερς.

Το Φοίνιξ «γύρισε» από το -20 και παίρνει τη νίκη με 120-116 απέναντι στους Κινγκς, με τους Ντέβιν Μπούκερ (31 π.) και Ντίλον Μπρουκς (22 π.) να ηγούνται της ομάδας από την Αριζόνα.

Στο Ορλάντο, οι Μάτζικ επικράτησαν των Χιτ με 125-121, με τους Ντέσμοντ Μπέιν, Φραντς Βάγκνερ και Πάολο Μπανκέρο να πρωταγωνιστούν για την ομάδα της Φλόριντα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αγώνων: