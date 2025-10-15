Μία απρόσμενη απόφαση πήρε ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Μάλκολμ Μπρόγκντον. Αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μόλις στα 32 του χρόνια, μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η regular season του ΝΒΑ, όπως αποκάλυψε το ESPN.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο αξίας 3,3 εκατ. δολαρίων με ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, αυτή των Νιου Γιορκ Νικς, όμως αποφάσισε απρόσμενα πριν την έναρξη της σεζόν να βάλει τίτλους «τέλους» στην καριέρα του. Κατέκτησε δύο βραβεία στο ΝΒΑ, αυτό του «Καλύτερου Ρούκι της Χρονιάς» με τους Μπακς το 2017 και το «Καλύτερος 6ος παίκτης της Χρονιάς» με τους Σέλτικς το 2023.

Αγωνίστηκε σε Μπακς, Πέισερς, Σέλτικς, Μπλέιζερς και Γουίζαρντς, όμως οι πολλαπλοί τραυματισμοί που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια φαίνεται να είναι ο λόγος της απόσυρσης, καθώς το σώμα του ταλαιπωρήθηκε αρκετά και ίσως αυτό δεν του δίνει πλέον το κίνητρο να συνεχίσει.

Οι μέσοι όροι του σε 463 αγώνες είναι 15,1 πόντοι, 4,1 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ ανά 29 λεπτά.