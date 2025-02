Απίστευτο και όμως αληθινό… Οι Λος Άντζελες Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς προσθέτουν στο ρόστερ τους τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος γκαρντ, θα καταλήξει στους «λιμνανθρώπους», σε μία συμφωνία που περιλαμβάνει τρεις ομάδες συνολικά και αλλάζει πλήρως τον χάρτη του ΝΒΑ.

Οι Ντάλας Μάβερικς θα δώσουν τους Ντόντσιτς, Μάξι Κλέμπερ και Μάρκιεφ Μόρις στους Λος Άντζελες Λέικερς και θα πάρουν τους Άντονι Ντέιβις, Μαξ Κρίστι και μια επιλογή του πρώτου γύρου του draft του 2029, σύμφωνα με το ESPN. Μάλιστα στο εν λόγω deal περιλαμβάνονται και οι Γιούτα Τζαζ, που θα πάρουν τον Τζέιλεν Χουντ-Σίφινο και draft-picks.

«Οι Ντάλας Μάβερικς ανταλλάσσουν τους Λούκα Ντόντσιτς, Μάξι Κλέμπερ και Μάρκιεφ Μόρις στους Λος Άντζελες Λέικερς για τον Άντονι Ντέιβις, τον Μαξ Κρίστι και μια επιλογή του πρώτου γύρου του 2029, λένε πηγές στο ESPN. Συμφωνία τριών ομάδων που περιλαμβάνει τη Γιούτα», αναφέρει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2025