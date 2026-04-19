Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα αφήνει η ιστορική αποστολή Artemis II στη Σελήνη, με τον καθηγητή αεροδιαστημικής Περικλή Παπαδόπουλο να αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας που συνέβαλε στην ασφάλεια και την επιτυχία της αποστολής της NASA.

Μιλώντας στο MEGA την Κυριακή, ο διακεκριμένος επιστήμονας αναφέρθηκε στην πολυετή πορεία του στον χώρο της αεροδιαστημικής, σημειώνοντας πως η ενασχόλησή του με το Διάστημα ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1990, όταν βρέθηκε ως φοιτητής στη NASA.

Όπως τόνισε, η αποστολή Artemis II δεν αποτέλεσε απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εγχείρημα, αλλά μια συμβολική στιγμή για την ανθρωπότητα, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του Διαστήματος παραμένει ζωντανό. Ο ίδιος συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό της επανδρωμένης αποστολής, η οποία εκτοξεύθηκε την 1η Απριλίου με στόχο την περιφορά γύρω από τη Σελήνη, σηματοδοτώντας την επιστροφή των ανθρώπων σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι ύστερα από περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της αποστολής, ο Περικλής Παπαδόπουλος είχε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του θερμικού συστήματος και στις διαδικασίες ανάκτησης της κάψουλας, ενώ στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται και άλλες σημαντικές αποστολές στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας.

«Για πρώτη φορά ύστερα από 54 χρόνια, επιστρέφουμε ξανά κοντά στη Σελήνη. Δεν ήταν μόνο το διαστημόπλοιο Orion και οι αστροναύτες που ταξίδεψαν, αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα που παρακολούθησε με αγωνία αυτή την αποστολή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιτυχία του Artemis II ανοίγει τον δρόμο για τα επόμενα φιλόδοξα βήματα της NASA, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποστολή Artemis III αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2027, ενώ το Artemis IV προγραμματίζεται για το 2028. Στόχος της διαστημικής υπηρεσίας είναι η εγκατάσταση μόνιμων υποδομών στην περιοχή του Νότιου Πόλου της Σελήνης, με εκτιμώμενο κόστος που φτάνει τα 20 έως 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Περικλής Παπαδόπουλος δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για την ελληνική καταγωγή του, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αισιοδοξίας προς τους νέους Έλληνες επιστήμονες που επιθυμούν να ακολουθήσουν αντίστοιχη πορεία.

Όπως υπογράμμισε, η καταγωγή δεν αποτελεί εμπόδιο στην επιστημονική εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι η επιτυχία βασίζεται κυρίως στην αφοσίωση, την υπομονή και την επιμονή. «Η επιστήμη δεν έχει σύνορα. Το μυστικό είναι η συνεχής προσπάθεια και η επιμονή, γιατί μόνο έτσι μπορούν να επιτευχθούν μεγάλοι στόχοι», κατέληξε.