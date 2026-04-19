Ένα μικροσκοπικό θηλαστικό που ζει σε λαγούμια, γνωστό με το παρατσούκλι «ροζ νεράιδα-αρμαντίλο», εντοπίστηκε ξανά στο Αποθεματικό Βιόσφαιρας Ñacuñán της επαρχίας Μεντόσα στην Αργεντινή. Οι φύλακες του πάρκου και κάτοικοι της περιοχής επιβεβαίωσαν την παρουσία του, ένα σπάνιο γεγονός για ένα είδος που μπορεί να εξαφανιστεί μέσα στο χώμα σε δευτερόλεπτα.

Η εμφάνιση ενός τόσο ευαίσθητου ζώου αποτελεί ένδειξη ότι το οικοσύστημα παραμένει σε ισορροπία, με σταθερό έδαφος και πλούσια εγγενή βλάστηση. Ένα και μόνο τέτοιο περιστατικό μπορεί να αποκαλύψει πολλά για την κατάσταση της φύσης και τις προσπάθειες διατήρησής της.

Μια καταγραφή που κινητοποίησε τους ειδικούς

Σε ανακοίνωσή του, ο διευθυντής βιοποικιλότητας Ignacio Haudet δήλωσε πως κάθε επιβεβαιωμένη παρατήρηση είναι «ένα απτό σημάδι ότι το οικοσύστημα λειτουργεί», καθώς το είδος εξαρτάται από μια εύθραυστη αλυσίδα περιβαλλοντικών παραγόντων. Η νέα αυτή καταγραφή υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας ολόκληρων οικοτόπων και όχι μόνο των πιο εντυπωσιακών περιοχών.

Ο διευθυντής προστατευόμενων περιοχών Iván Funes Pinter τόνισε ότι το Ñacuñán δεν διατηρεί απλώς τοπία, αλλά «ολόκληρες οικολογικές δυναμικές» που επιτρέπουν σε μοναδικά είδη να επιβιώνουν. Οι απειλές, πρόσθεσε, δεν είναι πάντα θεαματικές· συχνά προέρχονται από μικρές, επαναλαμβανόμενες ανθρώπινες παρεμβάσεις που με τον καιρό αλλοιώνουν το περιβάλλον.

Ο επικεφαλής του τμήματος πανίδας, Adrián Gorrindo, εξήγησε ότι το ζώο χρειάζεται σταθερά εδάφη χωρίς έντονες παρεμβάσεις ή ρύπανση, κάτι που καθιστά κάθε παρατήρηση εξαιρετικά πολύτιμη για την επιστήμη. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες που ενδέχεται να το εντοπίσουν να μην το πλησιάζουν και να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμη και μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 911 στη Μεντόσα.

Το μικροσκοπικό θαύμα της φύσης

Το pichiciego menor είναι το μικρότερο ζωντανό αρμαδίλλο, με μήκος μόλις 7 έως 10 εκατοστά – περίπου όσο μια πιστωτική κάρτα. Σύμφωνα με το προφίλ του στη Κόκκινη Λίστα της IUCN, ζει αποκλειστικά στις άνυδρες περιοχές της κεντρικής Αργεντινής και περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του υπόγεια, κυρίως τη νύχτα.

Η ίδια πηγή το κατατάσσει ως «Data Deficient», δηλαδή με ανεπαρκή στοιχεία για να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο κίνδυνος εξαφάνισής του. Το είδος θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτο στο στρες και επηρεάζεται όταν οι αγροτικές δραστηριότητες κατακερματίζουν τον φυσικό του βιότοπο. Επιπλέον, κινδυνεύει από οικόσιτους σκύλους και γάτες.

Πηγή: ecoticias.com