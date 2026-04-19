Ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική -και προτελευταία- της κανονικής διάρκειας της Basket League, με τις νίκες του Ολυμπιακού επί του Άρη και της ΑΕΚ κόντρα στον Πανιώνιο. Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν το αήττητο σερί τους και παρέμειναν στην κορυφή της GBL.
EuroLeague: Ο Χιφί σκέφτεται μόνο να πάει στο ΝΒΑ
Ο Ναντίρ Χιφί δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών σχετικά με το μέλλον του. Ο 23χρονος γκαρντ της Παρί, που αποτέλεσε μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις της φετινής EuroLeague, έχει ήδη χαράξει την πορεία που θέλει να ακολουθήσει. Παρά τη μέτρια συνολικά εικόνα της ομάδας του, ο Γάλλος ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του, κερδίζοντας το βραβείο του […]
Η ατάκα του Παπανικολάου στον Βαγγέλη Ιωάννου που έκλεψε την παράσταση
Σε ευχάριστο κλίμα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Άρη, με τον Κώστα Παπανικολάου να βρίσκεται σε εξαιρετική διάθεση μετά το τέλος του αγώνα. Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων», ο οποίος έφτασε τις 800 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά, είχε διάθεση για χιούμορ κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του. Απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο […]
Γιώργος Μπαρτζώκας: «Στην Ελλάδα πιστεύουμε πως όλα περιστρέφονται γύρω μας, τα πάντα είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη Betsson με 92-81 στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, σχολίασε την παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ αναφέρθηκε και στη συνέχεια των υποχρεώσεων στη EuroLeague. Παράλληλα, μίλησε για το διάστημα μέχρι το επόμενο […]
Ολυμπιακός – Άρης 92-81: Τον κέρδισε με ηγέτη Μιλουτίνοφ και έκανε το 23/23
Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Άρη με 92-81 στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική και φτάνοντας στο απόλυτο 23 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κυριάρχησε κοντά στο καλάθι και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 11 […]
Ρομαντική στιγμή στο ΣΕΦ: Πρόταση γάμου στο Ολυμπιακός – Άρης με τη βοήθεια του Θρυλέοντα (video)
Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη. Ένας φίλαθλος των «ερυθρολεύκων», που βρισκόταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο, αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του μπροστά στο κοινό, χαρίζοντας μια όμορφη νότα ρομαντισμού στην ατμόσφαιρα του αγώνα. Με τη βοήθεια […]