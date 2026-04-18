Σε μια αγωνιστική που είχε έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον και ανατροπές συναισθημάτων, Ηρακλής και ΠΑΟΚ πρόσφεραν ένα δυνατό ντέρμπι μέχρι το φινάλε στη Θεσσαλονίκη, με τον «Δικέφαλο» να φεύγει τελικά με τη νίκη 76-72, ενώ την ίδια στιγμή η Καρδίτσα πανηγύρισε μια σημαντική επικράτηση απέναντι στον Προμηθέα με 95-79, αποτέλεσμα που αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στη μάχη της παραμονής και της βαθμολογικής ισορροπίας στη Stoiximan GBL.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76

Σε ένα παιχνίδι με έντονα χαρακτηριστικά ντέρμπι, Ηρακλής και ΠΑΟΚ ξεκίνησαν με προσεκτική προσέγγιση, χαμηλό ρυθμό και αρκετά λάθη εκατέρωθεν. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο νευρικά στο παρκέ, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ (6-6 στο 5’), ενώ το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον ΠΑΟΚ να έχει ένα μικρό προβάδισμα (16-19).

Στη δεύτερη περίοδο ο Ηρακλής ανέβασε αισθητά την απόδοσή του, κυρίως στην επίθεση. Με διαδοχικά τρίποντα από Μωραΐτη και Φάντερμπερκ, οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με 30-25 στα μισά του δεκαλέπτου, βρίσκοντας ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Παρά την αντίδραση του ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής διατήρησε το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια οριακά μπροστά (39-37), κρατώντας το ματς σε απόλυτη ισορροπία.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως, ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και πήρε ξεκάθαρα τον έλεγχο του αγώνα. Με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Μπριν Ταϊρί, που έφτασε τους 19 πόντους στο 25’, οι φιλοξενούμενοι «έτρεξαν» επιμέρους 15-5 και ξέφυγαν στο σκορ. Η άμυνα του ΠΑΟΚ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική, κρατώντας τον Ηρακλή χαμηλά παραγωγικά, και έτσι μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με διψήφια διαφορά (47-59).

Στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά του και έδειχνε να ελέγχει πλήρως την κατάσταση μέχρι τα τελευταία λεπτά. Ωστόσο, ο Ηρακλής δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με αντεπίθεση διαρκείας, κατάφερε να ρίξει τη διαφορά στους 6 πόντους (68-74) με 79’’ να απομένουν, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο φινάλε.

Σε εκείνο το σημείο, ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα. Μετά από τάιμ άουτ του Παντελή Μπούτσκου, οι φιλοξενούμενοι εκτέλεσαν άψογα σχεδιασμένη επίθεση και βρήκαν καθοριστικό καλάθι για το +8, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη με ένα λεπτό να απομένει.

Ο Ηρακλής προσπάθησε μέχρι τέλους και μείωσε ξανά στους 4 πόντους (74-78), όμως ο χρόνος δεν ήταν αρκετός, με μόλις 4.8’’ να απομένουν για τη λήξη, και τον ΠΑΟΚ να κρατά τελικά το αποτέλεσμα.

Kαρδίτσα – Προμηθέας 95-79

Με μια γεμάτη και πειστική εμφάνιση, η Καρδίτσα επικράτησε του Προμηθέα Πατρών με 96-79 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, σε ένα αποτέλεσμα που ενισχύει σημαντικά τη μάχη της παραμονής για τη θεσσαλική ομάδα. Παρότι δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά, η νίκη της έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς τη φέρνει σε ισορροπία με τον αντίπαλό της στη βαθμολογία.

Από το ξεκίνημα του αγώνα, οι γηπεδούχοι έδειξαν μεγαλύτερη ενέργεια και καλύτερο ρυθμό, επιβάλλοντας τον δικό τους τρόπο παιχνιδιού. Με σταθερή παραγωγή στην επίθεση και έλεγχο στα κρίσιμα ριμπάουντ, η Καρδίτσα κατάφερε σταδιακά να «χτίσει» διαφορά και να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Μπράντον Τζέφερσον, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ηγούμενος της προσπάθειας των Θεσσαλών. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Ντέιμιεν Τζέφερσον, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, δίνοντας σταθερές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Καρδίτσα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-16 και πλέον ισοβαθμεί με τον Προμηθέα, σε μια καμπή της σεζόν όπου κάθε νίκη αποκτά καθοριστικό χαρακτήρα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.