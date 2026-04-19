Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (19/4), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 5.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3055) για τα 5.500.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 4, 45, 37, 17, 23 και Τζόκερ το 7.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (19/4), η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει 5.500.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3055) για τα 5.500.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 4, 45, 37, 17, 23 και Τζόκερ το 7.
Σε κρίσιμη κατάσταση και πολυτραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 16χρονη, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λιοσίων, όπου ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται να την παρέσυρε και στη συνέχεια να την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα. Ο 16χρονος οδηγός, υπήκοος Σουδάν και χωρίς δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη την Κυριακή (19.04.2026) και οδηγήθηκε στον ανακριτή, ενώ στη συνέχεια τέθηκε […]
Οι Αρχές προχωρούν στην τοποθέτηση νέου τύπου πινακίδων σήμανσης στο οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων, με στόχο την αποτροπή εισόδου οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Η νέα παρέμβαση αφορά κυρίως κόμβους και σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπου στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά λανθασμένης εισόδου οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο. Στα σημεία αυτά εγκαθίσταται πλέον ειδική προειδοποιητική σήμανση, η οποία […]
Ο καιρός φαίνεται πως αλλάζει σταδιακά από τη νέα εβδομάδα, μετά το ανοιξιάτικο σκηνικό που επικράτησε τις προηγούμενες ημέρες σε όλη τη χώρα. Όπως αναφέρει στα ΝΕΑ ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, φτάνοντας τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο το σκηνικό θα διαφοροποιηθεί ως προς τα φαινόμενα. Από τη Δευτέρα […]
Η Τροχαία Αττικής ζητά τη βοήθεια των πολιτών με ανακοίνωσή της, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του οδηγού αυτοκινήτου που ενδέχεται να εμπλέκεται σε θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση οδηγού μοτοσικλέτας στην Ηλιούπολη.
Η εβδομάδα ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια, ωστόσο η αστάθεια στα ηπειρωτικά θα είναι παρούσα κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα γίνουν πιο εκτεταμένα στα βόρεια και κεντρικά, ενώ παράλληλα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι και θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Δευτέρα 20 […]