Σε έναν τελικό με υψηλή ένταση, συνεχείς εναλλαγές και δυνατές μονομαχίες, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβληθεί του Προμηθέα με 72-65 και να κατακτήσει το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του φινάλε, βρίσκοντας τις απαραίτητες λύσεις στην τέταρτη περίοδο και φτάνοντας δίκαια στην κορυφή της Ελλάδας.

Το παιχνίδι είχε από την αρχή νεύρο και χαμηλά ποσοστά, με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα στο ημίχρονο (33-28) και τον Προμηθέα να αντιδρά στο τρίτο δεκάλεπτο, φέρνοντας το ματς στα ίσα (53-53). Στην τελευταία περίοδο όμως, οι Πειραιώτες είχαν περισσότερες λύσεις, καλύτερες επιλογές στην επίθεση και καθαρότερο μυαλό στα κρίσιμα σουτ, «χτίζοντας» σταδιακά διαφορά που δεν ανατράπηκε μέχρι το φινάλε.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι από την αρχή είχε νευρικότητα, πολλά φάουλ και χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, με τις δύο ομάδες να παίζουν με έμφαση στην άμυνα. Ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια, όμως ο Προμηθέας έμεινε κοντά στο σκορ και κατάφερε να το ισορροπήσει στο τρίτο δεκάλεπτο. Στο τέλος, όμως, οι Πειραιώτες είχαν περισσότερες λύσεις και καθάρισαν το ματς.

1ο δεκάλεπτο

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο συγκεντρωμένος, με τον Χαϊδεμένο και τον Μπουζούλα να δίνουν ρυθμό επιθετικά, ενώ σημαντική ήταν και η παρουσία του Γκίκα στα ριμπάουντ. Ο Προμηθέας είχε δυσκολία στο σκοράρισμα, με τον Οικονομίδη να ξεχωρίζει από νωρίς. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τους Πειραιώτες μπροστά (15-10).

2ο δεκάλεπτο

Οι Πατρινοί προσπάθησαν να αντιδράσουν με τον Οικονομίδη να κρατά επιθετικά την ομάδα του, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με Μπουζούλα και Καζιάνη, διατηρώντας το προβάδισμα. Ο Νικολάου βοήθησε σημαντικά στη δημιουργία και στην κυκλοφορία της μπάλας, με το ημίχρονο να βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» μπροστά (33-28).

3ο δεκάλεπτο

Ο Προμηθέας μπήκε πολύ πιο δυνατά, με τον Οικονομίδη να βρίσκει συνεχόμενα σουτ και τον Μέγγο να προσφέρει λύσεις από την περιφέρεια, φέρνοντας το ματς ακόμα και στην ισοπαλία. Ο Ολυμπιακός απάντησε με τον Φυλακτάκη και τον Δέδε, ενώ ο Μπουζούλας έδωσε ξανά ενέργεια στην επίθεση. Το δεκάλεπτο έκλεισε ισόπαλο (53-53).

4ο δεκάλεπτο

Στο φινάλε, ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες επιλογές και καλύτερη εκτέλεση. Ο Φυλακτάκης και ο Μπουζούλας ήταν καθοριστικοί επιθετικά, ενώ ο Καζιάνης πέτυχε μεγάλο τρίποντο που έγειρε την πλάστιγγα. Ο Παπαϊωάννου «σφράγισε» τη νίκη με καθοριστικό σουτ στο τέλος, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο τελικό 72-65 και στην κατάκτηση του τίτλου.

Δεκάλεπτα: 15-10, 33-28, 53-53, 72-65

Ολυμπιακός (Παντελάκης): Νόττας , Δέδες 2, Νικολάου 2, Χαϊδεμένος 14 (2), Παπαϊωάννου 9 (1), Καζιάνης 7 (1), Κουμπούλης , Γκίκας 8, Φυλακτάκης 12 (1), Μπουζούλας 14 (1), Τουρής 4

Προμηθέας Πάτρας (Ντάγιος): Δίπλαρος, Κωσταρίδης, Φωτεινάκης 2, Πούλος 14 (1), Παπαδάτος , Φαληδέας , Σκληρός 3, Μέγγος 11 (1), Οικονομίδης 25 (6), Βιτωράκης, Σταμούλος 8, Κατσιγιάννης 2