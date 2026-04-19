Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Ένας φίλαθλος των «ερυθρολεύκων», που βρισκόταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο, αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του μπροστά στο κοινό, χαρίζοντας μια όμορφη νότα ρομαντισμού στην ατμόσφαιρα του αγώνα.

Με τη βοήθεια του Θρυλέοντα, της μασκότ του Ολυμπιακού, ο φίλος της ομάδας γονάτισε και πρόσφερε το μονόπετρο στην εκλεκτή της καρδιάς του.

Η μέλλουσα νύφη εμφανώς συγκινημένη αποδέχθηκε την πρόταση, μη μπορώντας να κρύψει τα δάκρυα χαράς, ενώ όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο χειροκρότησαν θερμά τη στιγμή.