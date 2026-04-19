Σε μια δραματική κλιμάκωση της ρητορικής του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Κυριακή την Τεχεράνη με ολοκληρωτικό πλήγμα στις υποδομές της, εάν δεν επιτευχθεί άμεσα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Παρά το πολεμικό κλίμα, ο Τραμπ, σε σύντομη επικοινωνία του με το Axios το βράδυ της Κυριακής, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος δηλώνοντας: «Αισθάνομαι καλά γι’ αυτό. Η κεντρική ιδέα της συμφωνίας έχει οριστικοποιηθεί. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να την ολοκληρώσουμε».

Ωστόσο, λίγο νωρίτερα στο Truth Social, ο τόνος του ήταν πολύ πιο σκληρός, προειδοποιώντας ότι αν η προσφορά του δεν γίνει δεκτή, οι ΗΠΑ θα ισοπεδώσουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν. «Τέρμα ο “καλός κύριος”!», τόνισε χαρακτηριστικά, την ώρα που οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναχωρούσαν ήδη για το Πακιστάν.

Ιρανική καχυποψία: Συμφωνία ή «προκάλυμμα» επίθεσης;

Στην αντίπερα όχθη, το κλίμα είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται εξαιρετικά καχύποπτοι, εκφράζοντας φόβους ότι η δημόσια συζήτηση του Τραμπ περί συμφωνίας μπορεί να αποτελεί «προκάλυμμα» για μια αμερικανική αιφνιδιαστική επίθεση.

Πολλοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη εκτιμούν ότι η πραγματική πρόθεση της Ουάσιγκτον είναι η επανέναρξη του πολέμου και όχι η διπλωματία.

Το κρατικό πρακτορείο IRNA αρνήθηκε επίσημα ότι υπάρχει προγραμματισμός για συνομιλίες, κάνοντας λόγο για «παράλογες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις» και «συνεχείς αντιφάσεις» που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για καρποφόρες διαπραγματεύσεις.

Παρόλα αυτά, το CNN επιμένει πως υπάρχει ένα «παράθυρο» για την άφιξη ιρανικής αντιπροσωπείας την Τρίτη, την ίδια στιγμή που παραμένει ασαφές πότε ακριβώς θα αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Τα τρία «αγκάθια» της διαπραγμάτευσης

Το χάσμα παραμένει χαώδες σε τρία κύρια σημεία που αποτελούν τροχοπέδη:

Το απόθεμα ουρανίου: Οι ΗΠΑ απαιτούν την παράδοση των 400 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου (60%). Το Ιράν το απορρίπτει ως «μη συζητήσιμο», εκτός αν υπάρξει ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Η διάρκεια της αναστολής: Η Ουάσιγκτον ζητά 20ετή παύση του προγράμματος εμπλουτισμού, με την Τεχεράνη να αντιπροτείνει πενταετή δέσμευση.

Ο ναυτικός αποκλεισμός: Η Τεχεράνη επέβαλε εκ νέου περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας στον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των λιμανιών της. Ήδη αναφέρθηκαν επιθέσεις σε τάνκερ από σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης.

Lockdown και ελεύθεροι σκοπευτές στο Ισλαμαμπάντ

Οι προετοιμασίες στο Πακιστάν μαρτυρούν την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η πόλη βρίσκεται σε πλήρη αποκλεισμό, με 10.000 επιπλέον άνδρες ασφαλείας, εκατοντάδες μέλη των ειδικών δυνάμεων και ελεύθερους σκοπευτές. Το ξενοδοχείο Serena έχει εκκενωθεί για να υποδεχθεί τις αποστολές, ενώ ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, προειδοποίησε πως ο Τραμπ είναι έτοιμος για κλιμάκωση ακόμα και στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Με την εκεχειρία να λήγει την Τετάρτη, το Ισλαμαμπάντ μετατρέπεται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου θρίλερ.

Ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε πως το Ιράν παραμένει «βαθιά καχύποπτο», ενώ ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, διεμήνυσε πως οι ΗΠΑ θα ανοίξουν τα Στενά «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Τα επόμενα εικοσιτετράωρα θα δείξουν αν η αισιοδοξία του Τραμπ έχει βάση ή αν οι φόβοι της Τεχεράνης για γενικευμένη σύρραξη θα επιβεβαιωθούν.