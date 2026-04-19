Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις επικείμενες συνομιλίες με το Ιράν στο Πακιστάν, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Μιλώντας στο ABC News, ο Τραμπ εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη παρά τις προηγούμενες δηλώσεις κορυφαίων αξιωματούχων, οι οποίοι είχαν αφήσει να εννοηθεί πως ο Βανς θα πραγματοποιούσε το ταξίδι στην Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτζ και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είχαν αναφέρει ότι ο Βανς θα ηγείτο του νέου γύρου διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η αλλαγή σχεδίων έγινε αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.

«Είναι μόνο για λόγους ασφαλείας», δήλωσε ο Τραμπ στο ABC News, προσθέτοντας: «Ο Τζέι Ντι Βανς είναι εξαιρετικός».

Νέα ένταση με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για «πλήρη παραβίαση» της εκεχειρίας ανάμεσα στις δύο χώρες, υποστηρίζοντας ότι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την απειλή του να καταστρέψει ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες στο Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει με τους όρους που προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταβούν στο Πακιστάν για νέες συνομιλίες.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως αν το Ιράν απορρίψει την πρόταση, «οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν». Ο ίδιος έκλεισε την ανάρτηση με τη φράση “NO MORE MR. NICE GUY!”.

Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία είχαν παραμείνει κλειστά για όλα τα πλοία πλην των ιρανικών από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συνεχιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Η Τεχεράνη απάντησε ότι διατηρεί κλειστό τον πορθμό, ενώ τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν ότι δέχθηκαν πυρά κατά την προσέγγισή τους στα Στενά.

«Το Ιράν αποφάσισε να ανοίξει πυρ χθες στα Στενά του Ορμούζ. Μια πλήρης παραβίαση της συμφωνίας μας εκεχειρίας», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας: «Αυτό δεν ήταν ωραίο, ήταν;».