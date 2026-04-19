Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, με αιχμηρή δήλωση για τις τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Εξάλλου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο Fox News ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν στο Πακιστάν την Τρίτη.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι «πυροβόλησε χθες στα Στενά του Ορμούζ – Μια ολοκληρωτική παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός». Όπως ανέφερε, αρκετά από τα πυρά στόχευσαν πλοίο της Γαλλίας και φορτηγό πλοίο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι εκπρόσωποί του πρόκειται να μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν για διαπραγματεύσεις, ενώ υπογράμμισε πως το Ιράν είχε ανακοινώσει το κλείσιμο των Στενών, «γεγονός παράδοξο, καθώς η αμερικανική αποκλειστική ζώνη τα έχει ήδη κλείσει».

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή ζημιώνει οικονομικά το Ιράν, το οποίο –όπως υποστήριξε– χάνει 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υφίστανται απώλειες. Μάλιστα, ανέφερε πως πολλά πλοία κατευθύνονται ήδη προς τις πολιτείες Τέξας, Λουιζιάνα και Αλάσκα για φόρτωση, «με τη συνδρομή του IRGC που θέλει πάντα να δείχνει τον σκληρό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του προσφέρει μια «δίκαιη και λογική συμφωνία» στο Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο πως, αν δεν υπάρξει αποδοχή, «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέψουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Τραμπ τόνισε: «Ήρθε η ώρα να τελειώσει η ιρανική μηχανή θανάτου», επισημαίνοντας πως θα θεωρούσε τιμή του να πράξει αυτό που, όπως είπε, «έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 47 χρόνια από προηγούμενους προέδρους».

Αβεβαιότητα για τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Παραμένει ασαφές το αποτέλεσμα των προσπαθειών που διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε με αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν και επεκτάθηκε στον Λίβανο.

Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν εδώ και δεκαετίες – ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, ωστόσο προετοιμάζεται νέα συνάντηση πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την προσεχή Τετάρτη.

Ρολά συρματοπλέγματος ήταν ορατά κοντά στο ξενοδοχείο Serena, όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνομιλίες. Το ξενοδοχείο ενημέρωσε τους επισκέπτες ότι πρέπει να αποχωρήσουν λόγω κυβερνητικής εκδήλωσης και ανέστειλε προσωρινά τις κρατήσεις.

Στο κέντρο του Ισλαμαμπάντ, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και στρατού έχουν αναπτυχθεί, αν και τα μέτρα ασφαλείας φαίνεται να είναι λιγότερο αυστηρά από ό,τι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, όταν η αμερικανική αντιπροσωπεία ηγείτο από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Πρόοδος αλλά και διαφορές στις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν «πολύ καλές συζητήσεις» με το Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Στη συνέχεια μετέβη στο Trump National Golf Club μαζί με τον κορυφαίο απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, έναν από τους διαπραγματευτές για το ιρανικό ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ σημείωσαν πρόοδο, αλλά τόνισε: «Υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση μεταξύ μας». Όπως είπε, παραμένουν μόνο ένα ή δύο ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές διατηρούν τις κόκκινες γραμμές τους.

Κατά τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ πρότειναν αναστολή κάθε ιρανικής πυρηνικής δραστηριότητας για 20 χρόνια, ενώ το Ιράν αντιπρότεινε πάγωμα διάρκειας τριών έως πέντε ετών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.