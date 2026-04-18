Σε μια παρτίδα σκάκι όπου ο Ντόναλντ Τραμπ πίστευε πως έχει τον πλήρη έλεγχο, η Τεχεράνη φαίνεται πως βρήκε τον δικό της «από μηχανής θεό».

Ενώ το διπλωματικό θρίλερ για την εκεχειρία βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή του, το Ιράν επιστρατεύει τη «βοήθεια του κοινού» —ενός κοινού που ακούει στο όνομα Κίνα— ανατρέποντας τις ισορροπίες και αναγκάζοντας την Ουάσινγκτον να ξανακοιτάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής.

Ο «σκιώδης στόλος»

Σύμφωνα με πρόσφατες αποκαλύψεις της Wall Street Journal, η οικονομική ασφυξία που προσπαθεί να επιβάλει ο Λευκός Οίκος έχει «τρύπες», και αυτές βρίσκονται στη θάλασσα.

Οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας περιγράφουν έναν γιγαντιαίο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων που, παρά τις κυρώσεις, συνεχίζει να τροφοδοτεί την κινεζική αγορά με ιρανικό πετρέλαιο. Χρησιμοποιώντας μεθόδους που θυμίζουν ταινίες κατασκοπείας —όπως η απενεργοποίηση πομπών GPS και οι αλλαγές σημαίας μεσούσης της διαδρομής— το Πεκίνο εξασφαλίζει τη ροή δισεκατομμυρίων προς την Τεχεράνη, ακυρώνοντας στην πράξη τη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης».

Η στρατηγική του «στρατηγικού πνεύμονα»

Αναλυτές των New York Times επισημαίνουν ότι ο ρόλος του Πεκίνου είναι πλέον αυτός ενός «στρατηγικού πνεύμονα» για το ιρανικό καθεστώς. Η Κίνα δεν παρέχει απλώς οικονομική στήριξη, αλλά και διπλωματική κάλυψη.

Η Τεχεράνη, γνωρίζοντας πως έχει την πλάτη της καλυμμένη από τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του πλανήτη, εμφανίζεται αδιάλλακτη στο τραπέζι των συνομιλιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Foreign Policy, το Ιράν αισθάνεται ότι έχει τον χρόνο με το μέρος του, παίζοντας το παιχνίδι των καθυστερήσεων όσο οι κινεζικές εισαγωγές κρατούν την οικονομία του όρθια.

Η τεχνολογική «ένεση» και οι επόμενες ώρες

Η βοήθεια όμως δεν σταματά εκεί. Πρόσφατα δημοσιεύματα στην Ουάσινγκτον κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τη μεταφορά κινεζικής τεχνολογίας «διπλής χρήσης». Πρόκειται για εξαρτήματα και μικροτσίπ που, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, καταλήγουν στα ιρανικά drones, τα οποία με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης στα Στενά του Ορμούζ.

Πόκερ

Με το Πεκίνο να ξαναμοιράζει την τράπουλα, οι επόμενες ώρες των διαπραγματεύσεων αποκτούν άλλη βαρύτητα.

Ο Τραμπ καλείται τώρα – κατά κάποιες εκτιμήσεις – να αποφασίσει αν θα συγκρουστεί μετωπικά με τον οικονομικό γίγαντα της Ασίας ή αν θα αποδεχθεί ότι η εκεχειρία περνά πλέον μέσα από τις διαθέσεις του Πεκίνου.

Το θρίλερ συνεχίζεται, αλλά με τους παίκτες να έχουν πλέον στα χέρια τους νέα, «κινεζικά» χαρτιά.